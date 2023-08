Ciobotariu ar fi vrut să amâne meciul cu Dinamo, Burcă îl îndeamnă să învețe să joace din trei în trei zile

Întrebat dacă ar fi fost recomandat să odihnim echipele care joacă în preliminariile competițiilor europene, ținând cont de dificultatea cu care ajungem în faza grupelor și că bulgarii au amânat meciurile celor două reprezentante ale lor, care evoluează împotriva lui FCSB și Sepsi, Liviu Ciobotariu, antrenorul lui Sepsi, a spus că ar fi apreciat amânarea partidei cu Dinamo, pentru a putea avea jucătorii odihniți și pentru a pregăti în tihnă returul confruntării cu ȚSKA Sofia (2-0, în tur). De cealaltă parte, Ovidiu Burcă, antrenorul lui Dinamo, a spus că nu ar fi fost de acord cu amânarea, pentru că echipele românești calificate în cupele europene trebuie să se călească pentru a putea evolua din trei în trei zile.

"Am să vorbesc cu conducătorii club, ca să vedem dacă se poate amâna meciul următor"

"Ne ajuta, am înțeles că și în alte țări fac la fel. Și polonezi procedează la fel, și maghiarii. M-ar fi ajutat, dar nici noi nu am făcut cerere. Nu are rost să fiu ipocrit, pentru că nu am intrebat, nu am cerut lucrul ăsta. Nu am zis 'Domne, vrem să amânăm jocul!' sau ceva de genul.

Dar ne-ar ajuta foarte tare pe viitor, dacă reușim să ne calificăm. Vă dați seama că noi am jucat luni, apoi avem meci joi, după care evoluăm din nou luni cu Galațiul. Dacă mergem mai departe în Conference League, jucăm iar joi. E foarte greu, e un ritm infernal de joc pentru o echipă din România. Am să vorbesc cu conducătorii club, ca să vedem dacă se poate amâna meciul următor.

Noi plecăm acum din București, este deja ora 12:30-1:00 noaptea. Ajungem la Sf. Gheorghe în jur de 4:00-5:00 dimineața. O să îi chem la antrenament după-amiază. În două zile trebuie să jucăm. Ce aș putea să lucrez mai repede? În primul rând, la refacerea fizică a jucătorilor. Și probabil că o să facem un antrenament tactic cu o zi înainte de meci, pentru că altfel nu am cum. E greu de pregătit o astfel de serie de meciuri", a declarat Liviu Ciobotariu.

"Dacă vrem să ajungem în fotbalul important, trebuie să învățăm să jucăm din trei în trei zile"

"Eu îmi mențin părerea, cum am spus și înainte de meciul cu FCSB, pentru noi sunt foarte importante aceste meciuri. Pentru că ne dau ritm, chiar dacă suferim puțin acum, eu cred că ne vor ajuta pe viitor. Mai departe... Cred că și echipele românești trebuie să se obișnuiască să joace din trei în trei zile. La început e mai greu, dar, în momentul în care intri în acest ritm, te descurci.

Trebuie să-ți construiești strategia în așa fel încât să ai un lot numeros, care să-ți permită să faci și schimbări. Echipele care joacă în cupele europene trebuie să investească foarte mult în partea de regenerare post-efort, pentru că antrenamente nu poți să faci foarte mult. Dacă vrem să ajungem în fotbalul important, trebuie să învățăm să jucăm din trei în trei zile", a fost răspunsul lui Ovidiu Burcă.

Foto - Gabriel Chirea