„Trebuie să obținem o victorie!” Liviu Ciobotariu anunță duel tare cu FCSB 

Ilfovenii o primesc pe vicecampioana României pe teren propriu și caută să bifeze prima victorie din acest an, după o serie de trei înfrângeri consecutive. FC Voluntari vine după înfrângerea usturătoare cu Rapid din deplasare și ultima victorie în campionat a obținut-o la începutul lunii decembrie, cu FC Hermannstadt.

Cum a prefațat Liviu Ciobotariu meciul cu FCSB

Liviu Ciobotariu a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu roș-albaștri, punctând că echipa sa are mare nevoie de victorie. Antrenorul a evidențiat însă că Voluntari are avantajul terenului propriu.

„Din păcate, acest joc ne prinde într-un moment greu. Mă refer aici la rezultatele slabe pe care le-am avut în acest start de campionat. Întâlnim FCSB, o echipă cu jucători care fac diferența în momentele dificile.

Am văzut meciurile lor, cu Farul, cu CFR, și marchează multe goluri. Pentru noi, lucrurile sunt foarte simple. Trebuie să obținem o victorie ca să ieșim din această situație.

Jucăm acasă. Pe terenul nostru am făcut meciuri bune, dar moralul nostru este scăzut. Am lucrat în ultimele zile la acest aspect. Am primit 4 goluri la ultimul meci și defensiva noastră se clatină și aici nu mă refer la fundași. Ne-am antrenat foarte bine, băieții au avut reacție bună și sper ca și la meciul cu FCSB să se întâmple asta”, a declarat Liviu Ciobotariu la conferința de presă.