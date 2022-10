„Nu sunt primit cu brațele deschise!” Concluziile lui Ciprian Deac după victoria cu U Cluj 

Campioana României a câștigat prin golurile marcate de Ciprian Deac și Cephas Malele din penalty în minutele 25, respectiv 61. Gazdele au reușit să marcheze, tot dintr-o lovitură de la 11 metri, prin Romario Pires, în al treilea minut de prelungiri. Rezultatul din derby o aduce pe CFR Cluj la un punctt de Rapid în clasament, ardelenii având 28 de puncte, însă și două meciuri în minus.

Ciprian Deac, mulțumit de victoria de pe Cluj Arena

Ciprian Deac a vorbit la finalul meciului despre victoria importantă obținută, dezvăluind că le transmisese colegilor săi că partida de pe Cluj Arena avea să fie una dificilă. Totodată, marcatorul campioanei României a spus că nu s-a simțit niciodată binevenit pe stadionul rivalei din oraș, însă s-a arătat bucuros că face parte din istoria lui CFR Cluj.

„A fost un meci de luptă. Toată lumea se aștepta la un meci de luptă, așa sunt derby-urile, mai puțin fotbal și mai multă luptă. A fost un teren greu. E bine că am câștigat și că aducem cele trei puncte.

Am vorbit cu colegii și le-am spus cât înseamnă pentru suporteri să câștigăm aici. Ne bucurăm că le-am făcut o seară frumoasă, le mulțumim că au fost alături de noi într-un număr mare. Mister a fost calm, se aștepta. Ne-a spus înainte de meci că va fi un meci de luptă, închis. Am venit cu un obiectiv clar să câștigăm cele trei puncte și am reușit.

De fiecare dată când joc aici, nu sunt primit cu brațele deschise. Mă bucur că fac parte din istoria CFR-ului. Este o victorie importantă. Ne-am gândit să jucăm pentru suporteri și să le facem o seară frumoasă”, a declarat Ciprian Deac la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj se află pe locul 3, cu 28 de puncte, la șase lungimi de liderul Farul, însă cu două meciuri în minus. De partea cealaltă, U Cluj ocupă poziția 15, penultima, cu 14 puncte.