FC Argeș - CFR Cluj 0-1 | „Am văzut ce a apărut în presă. Trebuie să privim realitatea” Ce a transmis Ciprian Deac

Elevii lui Dan Petrescu au reușit să se impună pe teren advers grație reușitei lui Camora. Ciprian Deac a comentat evoluția clujenilor și a evidențiat faptul că echipa și-a dorit mult victoria.

Deac: „Am arătat ca o echipă adevărată”

„Eu sunt jucător, sunt angajat la fel ca antrenorul, sunt un simplu angajat să spun așa. Sunt de mulți ani la acest club și mă bucur că în această seară am obținut o victorie.

Am văzut ce a apărut în presă, nu sunt eu în măsură să comentez. Eu trebuie să-mi văd de joc, cum să-mi fac treaba cel mai bine.

Eu cred că mulți dintre străini nu citesc presa, nu o înțeleg. Norocul lor. Am fost foarte concentrați, ne-am dorit mult victoria. Eu cred că în seara aceasta echipa a făcut un job bun.

Am arătat ca o echipă adevărată, mă bucur că nu am primit gol și mă bucur că am câștigat înainte de această pauză, pentru că noi mereu am avut probleme înainte de asta. Deseori jucătorilor nu le stătea capul la fotbal.

A plecat, a venit, nu știu, nu vreau să comentez. Din ce am înțeles și din presă vor avea o discuție. Sper să rămână că e un antrenor bun și unul cu care am făcut performanță.

După cum am spus, eu sunt un simplu angajat, nu sunt eu în măsură să decid, trebuie să-mi văd de treaba mea aici.

Trebuie să privim realitatea și să nu ne mințim singuri. Eu cred că în momentul de față maxim ce se poate în România este Europa League. Asta este părerea mea. Nu înseamnă că și este.

Eu cred că ultimul meci nu a fost chiar așa de rău, nu reflectă ce s-a întâmplat în teren. A fost o greșeală de a mea pe care mi-am asumat-o. Acel meci cred că s-a pierdut cu mâna mea, pentru că până la acel penalty nu au fost periculoși. După greșeala mea ne-am pierdut. Eu am mare încredere că ne vom reveni.

Eu sunt jucător, nu vreau să schimb eu antrenori. Nu m-am băgat niciodată, chiar nu vreau. E munca acestui om, nu vreau să-l schimb sau să-l reconfirm. Eu vreau să-mi văd de bătrânețea mea și de jocul meu. E clar că nu am făcut meciuri bune eu, în această pauză vreau să mă concentrez mai mult pe ce fac.

După cum vedeți, au fost surprize foarte mari. Eu zic că anul acesta va fi cel mai tare play-off cu multe echipe tari, care-și doresc să câștige campionatul. Anul acesta și Farul, și Rapidul se vor bate acolo sus, nu doar noi și FCSB ca anul trecut.”, au fost cuvintele lui Ciprian Deac după meci.

FC Argeș - CFR Cluj 0-1

Ardelenii s-au impus în trivale și au urcat pe locul patru în clasament. CFR Cluj ajunge, astfel, la a treia reușită consecutivă în campionat.

În următoarea partidă, trupa din Gruia se va duela cu Petrolul Ploiești sâmbătă, 1 octombrie, după pauza internațională, în timp ce Argeș va face deplasarea în Capitală pentru meciul cu FCSB.