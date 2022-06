„Nu l-aș fi lăsat să plece!” Plecarea de la FCSB pe care Mihai Stoica nu a dorit-o: „A văzut că nu mai e dorit și a venit să rezilieze!” 

Andrei Miron (28 ani) s-a despărțit de FCSB după ce a cerut chiar el rezilierea contractului și a plecat în Israel, acolo unde urmează să semneze cu Hapoel Haifa. Fundașul central a vorbit după plecarea de la vicecampioana României, dezvăluind că a ales să rezilieze după ce a văzut că nu mai este dorit la echipă.

Mihai Stoica a dezvăluit că nu l-ar fi lăsat pe Miron să plece în vară, în special în contextul accidentării lui Iulian Cristea.

Mihai Stoica nu dorea ca Andrei Miron să plece de la echipă



Managerul general al vicecampioanei României a vorbit despre plecarea fundașului central transferat de la FC Botoșani, spunând că a luat o decizie la cald, după declarațiile făcute de Gigi Becali, în care îl critica. Mai mult, Mihai Stoica l-a oferit exemplu pe Claudiu Keșeru în acest sens, spunând că și atacantul a fost criticat dur de patron, care a spus și că nu va mai reveni la FCSB vreodată, pentru ca ulterior să semneze cu gruparea roș-albastră.

„Nu l-aș fi lăsat să plece acum pe Miron. S-a accidentat și Cristea și se potriveau perfect datele. Până rămânea liber Miron, în iarnă, își revenea Cristea. A văzut omul la TV, în ziar, că nu mai e dorit la FCSB și a venit el să rezilieze, ne-a spus că și-a găsit echipă. N-a semnat încă, are un precontract, merge la vizita medicală și apoi va semna cu Hapoel

De câte ori a declarat Gigi că nu va mai juca Claudiu Keșeru la Steaua? A spus și a jucat apoi Keșeru. Gigi vorbește la cald…”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

Declarațiile lui Andrei Miron la plecarea din România



"O colaborare jucător-patron (n.r. - relația cu Gigi Becali)? În afară de când am semnat contractul, nu m-am găsit niciodată cu dânsul să vorbesc față în față. De două sau de trei ori. Nu, n-am vorbit (n.r. - la final). E echipa dânsului, dânsul își face echipa, el dă afară pe cine vrea, aduce pe cine vrea, sunt banii lui.

Poate că am fost și eu puțin supărat, nu mă așteptam să vină așa această plecare. Mi s-a transmis că nu mi se va mai prelungi contractul, am înțeles din chestia asta că nu mai sunt dorit. Am vorbit și cu impresarul meu și am luat hotărârea să reziliem contractul", a declarat duminică Andrei Miron.