Gigi Becali a vorbit în cadrul emisiunii „Ora exactă în sport” despre finalul de sezon al echipei sale, dar și despre planurile pe care le are în sezonul următor. Patronul roș-albaștrilor a comentat situația lotului și a criticat compartimentul defensiv al echipei sale, punctând că are nevoie de fundași centrali.

Gigi Becali, nemulțumit de prestația lui Andrei Miron



Finanțatorul vicecampioanei României a declarat că în cazul în care echipa sa ajunge în faza grupelor în cupele europene, atunci va căuta să transfere un fundaș central. Mai mult, Gigi Becali l-a criticat dur pe Andrei Miron pentru prestația din acest sezon și a vorbit din nou despre momentul în care a vrut să îl transfere pe Andrei Burcă, fundaș care este pe placul său.

Latifundiarul l-a dorit pe fundașul lui CFR Cluj la echipa sa, însă cel care s-a opus mutării a fost Mihai Stoica, managerul general al echipei. Becali a reamintit că a fost influențat în momentul în care a decis să renunțe la interesul pentru Andrei Burcă.

„Ca să iei jucători de mare valoare trebuie să dai milioane. O să spuneți că și eu am nevoie de fundași centrali. Am nevoie, pentru că dacă mai joc cu fundașii ăștia centrali, nu am nicio șansă în cupele europene, să luăm neapărat poate unul, vedem dacă ne calificăm. Nu e niciunul în Liga 1 să îmi placă.

Burcă e fundaș central, mie mi-a plăcut, nu l-am luat. Am fost fraier atunci. Îl vedeam mare și puternic, și ambițios, am vrut să îl iau, am fost influențat, nu contează, l-am luat după aia pe Miron. Miron, să mă ierte, dar numai când îl văd... Cum să treacă ăsta așa de tine, mă, să îți dea gol? Chiar dacă a fost în ofsaid, dacă măcar e în ofsaid, lasă-l sau dacă nu e...cum stai?

Nu mai contează, trebuie fundaș central și posibil un atacant”, a spus Gigi Becali, la Ora Exactă în Sport.

Întrebat despre posibilitatea plecării lui Andrei Miron, patronul vicecampioanei României a răspuns fără să stea pe gânduri: „Miron dacă vrea să plece, pleacă. Am vorbit cu impresarul: 'da, bă, ia-l'. Mai are șase luni, dacă nu ia-l”.