„M-au scuipat suporterii Farului!” Niczuly, acuzații dure după meciul cu echipa lui Hagi: „Ar trebui să se sesizeze!” 

Farul a câștigat meciul de pe teren propriu cu Sepsi Sf. Gheorghe, 1-0.

Constănțenii sunt neînvinși în startul sezonului și au reușit și peformanța de a nu încasa gol în primele patru etape. Singurul gol al meciului a fost înscris de Jefte, însă covăsnenii au plecat furioși. Nu înfrângerea i-a enervat cel mai tare, ci ce s-a întâmplat în tribune.

Suporterii Farului le-au adresat scandări xenofobe jucătorilor, iar la final Niczuly a ridicat un semnal de alarmă. Vizibil afectat, portarul lui Sepsi a dezvăluit că a fost și scuipat de fanii constănțeni și a cerut ca FRF sau LPF să se sesizeze.

„Au fost scandări xenofobe, m-am dus după o minge care era a noastră, trebuia să degajez din șase metri, au sărit zece suporteri de la Farul și m-au scuipat toți.

Nu mi se pare un lucru normal ca în 2021 să se întâmple lucruri de genul. Cred că Federația Română de Fotbal sau LPF ar trebui să se sesizeze. Cred că și noi facem parte din campionatul românesc și totuși suntem o echipă participantă în cupele europene. Nu văd de ce acest comportament împotriva noastră.

Noi nu cred că am supărat pe nimeni, dar dacă supărăm pe cineva, trebuie să ne anunțe și ne dăm la o parte”, a spus Niczuly la finalul meciului.

„Mi-a lăsat un gust amar această partidă, îmi găsesc greu cuvintele!”



Întrebat despre meciul pierdut, Niczuly nu și-a găsit cuvintele pentru a analiza jocul echipei sale, afectat de ce s-a întâmplat cu fanii.

„Farul a făcut un meci foarte bun și cam atât, sunt foarte dezamăgit, mi-a lăsat un gust amar această partidă și îmi găsesc cam greu cuvintele să vorbesc de meci. Jocul nostru...nu aș putea să vă zic ce nu a mers în această seară, am avut câteva ocazii clare de a marca. Din păcate nu am reușit și am pierdut”, a concluzionat portarul.

