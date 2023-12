„M-am dus și am strigat: 'Petresculee, unde ești?' S-a ascuns și a închis ușa!” Giedrius Arlauskis și-a amintit un scandal cu Dan Petrescu: „Îl înjuram de rupeam”

Giedrius Arlauskis a colaborat cu Dan Petrescu la două echipe diferite. Întâi, cei doi s-au intersectat la Unirea Urizceni, unde portarul l-a prins pe antrenor aproape de finalul mandatului, jucând sub comanda sa un an, iar apoi la CFR Cluj.

Momentul când Giedrius Arlauskis a vrut să îl bată pe Dan Petrescu

Fostul goalkeeper a povestit un episod extrem de tensionat petrecut în perioada în care evolua în Gruia, când a fost aproape de o ieșire necugetată la adresa antrenorului, după cum a dezvăluit chiar el.

„Am avut non-stop clinciuri cu Petrescu. O dată am sărit, cu nebuniile mele. Am povestit chiar aseară cu Felgueiras, ca portarii. Într-un meci cu Botoşani la Cluj, am câştigat 4-1.

Prima repriză au avut ei două ocazii mari, am scos. Apoi am rezolvat cu 4-0. În minutul 90 şi ceva, fuge pe contraatac, dă la poartă, scot cu piciorul şi direct o dă colţul lung, gol. 4-1 pentru noi.

Se fluieră finalul şi Petrescu se întoarce la bancă şi strigă: ‘Băga-mi-aş ****, am jucat fără portar!’. Băi… Când am mers la galerie au venit la mine şi m-au întrebat dacă am auzit ce a zis. Nu îmi mai ardea de galerie, mi s-a pus pata repede şi aşa sunt cu problemele mele emoţionale. M-am dus glonţ în vestiar şi am strigat: ‘Petresculeeee, unde eşti?’. Toată lumea se bucura pe acolo.

Prin vestiar, coridorul duce spre biroul lui. Dar sunt două uşi acolo. Eu stăteam pe lângă uşă şi am strigat la el: ‘Bă, vino-ncoa!’. S-a ascuns şi s-a închis cu uşa. Nu îi făceam nimic.

Eu nu sunt violent. Cred doar că îl înjuram de rupeam. Niciodată nu m-am bătut vreodată. Vedeam imaginile cu mine când aveam ieşirile nervoase. Ştii cât de rău îmi părea după aia? Făceam pe moment să câştig meciul. Îmi era ruşine a doua zi. Apoi vorbeam şi cu jucătorul şi îi spuneam că sunt eu dilău!”, a declarat Giedrius Arlauskis la Fanatik.

Cariera lui Giedrius Arlauskis

Rămas liber de contract în februarie 2023, după despărțirea de Universitatea Craiova, Giedrius Arlauskis și-a anunțat oficial retragerea din fotbal. Portarul lituanian și-a început cariera la Mastis, din țara natală, iar apoi a jucat la Siauliai. În ianuarie 2008, Unirea Urziceni a plătit 150.000 de euro în schimbul său, unde a stat până în august 2010, când a semnat cu Rubin Kazan, rușii achitând un milion de euro pentru el.

A revenit în România în iulie 2014, când a semnat cu FCSB, unde a stat un an, iar apoi s-a transferat la Watford, din postura de fotbalist liber de contract. Jumătate de an mai târziu, a semnat cu Espanyol, sub formă de împrumut, iar în august 2017 a ajuns la CFR Cluj, unde a jucat până în august 2020, când s-a dus la Al-Shabab.

Până în marie 2021 a jucat pentru saudiți, iar apoi a revenit în Gruia, unde a stat până în septembrie 2021, odată cu Marian Copilu, cel care i-a fost apropiat. Cu Universitatea Craiova a semnat în septembrie 2022 până în februarie 2023.