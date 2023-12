FCSB se află în acest moment pe primul loc în Superliga României cu 38 de puncte. CFR Cluj ocupă locul secund cu 33 de puncte, în timp ce Rapid București completează podiumu lcu 32 de puncte, dar cu un meci în plus față de toate celelalte echipe din zona de play-off (FCSB, CFR, Universitatea Craiova, 'U' Cluj și FC Hermannstadt).

Arlauskis știe cine va câștiga titlul în Liga 1: ”Ei o vor face”

Giedrius Arlauskis a vorbit despre campionatul României și a subliniat faptul că din perspectiva sa FCSB va fi echipa care va reuși să se impună în acest sezon în Superliga

De asemenea, fostul portar Giedrius Arlauskis, retras din activitate la începutul lui 2023, a precizat că golul lui Florinel Coman din CFR Cluj - FCSB, moment în care VAR-ul a invalidat reușita din cauza unui posibil fault comis cu 25 de secunde înainte de șutul șeptarului, a fost anulat pe nedrept.

”Părerea mea este că FCSB va câştiga titlul. Dacă va intra în formă după pregătirea din iarnă… Dacă-şi intră Gigi în mână… Am văzut fazele de la CFR Cluj – FCSB. La golul lui Florinel Coman am văzut furt. Made in România. De ce să se supere cei de la CFR Cluj? Că arbitrul n-a dat gol? A fost furt, între ghilimele. A fost o greşeală care a costat victoria. Nu poţi să faci asta.

Mai rămâne să dai un pumn la încălzire, să dai gol şi apoi să revină la faza de la încălzire, să îl anuleze. Se întâmplă peste tot. În România, voi sunteţi mai sensibili. Sunteţi mai sentimentali, lacrimogeni. Ăsta e talentul. La plâns eraţi campioni olimpici dacă exista proba asta. Fără să mai faceţi deplasarea. Trimiteau medalia direct în ţară”, a spus Arlauskis, potrivit Fanatik.

FCSB, în această stagiune

Echipa lui Elias Charalambous se află pe primul loc în campionat cu 38 de puncte. În consecință, roș-albaștrii au înregistrat până acum 11 victorii, cinci rezultate de egalitate și trei înfrângeri după 19 etape desfășurate în Superliga.

Pentru FCSB urmează meciul de sâmbătă, 16 decembrie, de la ora 20:00, împotriva celor de la FC Hermannstadt pe teren propriu. Partida va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.