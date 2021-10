„Lipsă de educație!” Gigi Becali, criticat dur de un rival din Liga 1 după ultimele declarații

Unul dintre oamenii care contestă dur decizia luată de Becali este Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, care le recomandă autorităților să ia măsuri mai dure împotriva celor care nu se vaccinează și propune vaccinarea obligatorie.

„Noi, la Botoșani, am insistat cu vaccinul ăsta acum 3-4-5 luni. Nu i-am testat pe toți să văd dacă au, nu am făcut lucrul ăsta. Cred că sunt mai mult de 70% vaccinați dintre fotbaliști. Aici este o mare, mare greșeală și din partea FCSB-ului, care vine cu discursul ăsta. Fotbaliștii, din păcate, par o masă de manevră pe care eu îi cred foarte inteligenți. Mi se pare că am căzut foarte mult și din această inclutură, din această lipsă de educație pe care fotbaliștii o au.

Sunt unii oameni care, din fericire sau din păcate, pot fi formatori de opinie și îi auzi la televizor spunând niște prostii de te doare mintea”, a spus Valeriu Iftime la PRO X, în cadrul emisiunii „Ora exactă în sport”.

Iftime arată cu degetul și spre cei de la LPF, pe care îi acuză că nu fac nimic pentru a determina cluburile să-și vaccineze fotbaliștii.

„Ei dorm bine de tot, ce semnale? Semnale că ce? Păi nu trebuia să se audă? Nu s-a făcut, nu știu să se fi făcut, abia acum apare problema, așa e la noi”, a mai spus Iftime.