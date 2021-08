„Încercăm să facem lucruri mari!” Alexandru Pelici, fericit după victoria cu Dinamo

Nou-promovata CS Mioveni s-a impus la limită în fața lui Dinamo!

CS Mioveni a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, în deplasare, în ultimul meci din etapa a cincea a Ligii 1.

Golul victoriei a fost marcat de Bogdan Rusu, în urma unei execuții norocoase.

„Ne-am închis. Pe faza de atac, nu am făcut ce trebuia. Imediat după pauză, lucrurile au stat altfel. A venit și golul și încet, încet am controlat. E bine când se termină cu bine. Îmi felicit băieții, am reușit să câștigăm. Nu sunt mulțumit cum am arătat în prima repriză, pe faza de atac. Am avut oportunități. Să reușim anihilarea lui Sorescu a fost principalul obiectiv. Îmi felicit toți jucătorii. Suntem o echipă mică ce încearcă să facă lucruri mari și să se mențină în Liga 1.

În momentul ăsta putem respira ușurați. Până acum eram pe loc retrogradabil. Am avut momente bune și cu CFR, și cu Rapid și la Mediaș. Mă bucur că am reușit să facem ce ne-am propus. Am arătat maturitate și am plecat cu punctele.

Cred că vor mai veni doi jucători. Încercăm să găsim jucători utili care să se integreze în grupul nostru și în plafonul salarial pe care îl avem”, a declarat Alexandru Pelici la finalul partidei, Digi Sport.

CS Mioveni a obținut, luni seară, a doua sa victorie în acest sezon, ambele fiind în deplasare (prima, cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe).

Pentru trupa lui Pelici urmează duelul de pe teren propriu, cu FCU Craiova, care se va disputa lunea viitoare (23 august 2021), de la 18:30. Cele mai tari faze vor fi pe sport.ro.

