„Eu i-am convins pe ei să vin!” Noul acționar de la Dinamo a urmărit prima victorie a „câinilor” din acest sezon 

„Câinii” au câștigat primul meci al sezonului, în a cincea etapă a Superligii României. Singurul gol al meciului a fost un autogol, provocat de acțiunea bună a lui Dennis Politic, care s-a încheiat cu balonul ricoșând din Răzvan Ducan în propria poartă.

La meciul de pe arena Arcul de Triumf a participat și noul acționar minoritar de la Dinamo, Andrei Cionca, cel care a cumpărat recent un pachet mic dintre acțiunile de la „Dinamo Socios”, 28 la număr. La finalul meciului, afaceristul a vorbit despre planurile sale.

Andrei Cionca: „Ăsta a fost mesajul pe care am vrut să îl dau!”

„Am avut foarte mari emoții. Nu vreau să mă recunoască oamenii, data viitoare voi fi mai dibace. Planul din spatele planului? E foarte greu de vorbit astăzi, sunt multe lucruri imprevizibile. Eu am venit să ajut, am venit cu sufletul deschis. Am venit cu niște soluții pe care cred că le am.

Nu ei m-au convins să vin, eu i-am convins pe ei. Le sunt recunoscător. Cei de la Dinamo Socios au avut 128 de acțiuni, acum mai au 100. Eu zic că Dinamo este cea mai iubită echipă din țara asta, unii mă vor contrazice, dar are un potențial imens.

O procedură de restructurare nu e ușor de făcut. Sper că vom reuși să ne aliniem cu soluțiile propuse. Eu sunt convins că toată lumea e de bună credință. În cele din urmă vom ajunge la o soluție.

Intrarea mea a generat un elan, ăsta a fost mesajul pe care am vrut să îl dau. Oamenii de afacere trebuie să își îndrepte atenția spre cultură, educație și sport.

Am primit felicitări din partea unor prieteni. Au zis că dacă le spun și lor planul din spatele planurilor e posibil să se alăture. Eu cred că vor mai veni și alții”, a declarat Andrei Cionca la finalul meciului.