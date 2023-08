Unicul gol al meciului a fost marcat de Dinamo în minutul 90+5. După o acțiune individuală a lui Denis Politic, jucătorul a centrat în fața porții, iar portarul Răzvan Ducan a intervenit greșit, mingea l-a lovit și a intrat în propria poartă.

Ilie Dumitrescu, impresionat după Dinamo - Botoșani: "Bravo, Burcă și bravo celui care l-a găsit pe copilul ăsta!"

Ilie Dumitrescu a avut numai cuvinte de laudă pentru antrenorul Ovidiu Burcă, dar și a avut numai cuvinte de laudă pentru antrenorul, dar și pentru Dennis Politic . Fostul internațional a remarcat creșterea în joc a lui Dinamo și este convins că tinerii jucători ai lui Dinamo vor începe să aibă mai multe reușite.

"Am văzut la Dinamo niște principii de joc foarte bine puse la punct de Burcă. Am văzut reprize foarte bune cu FCSB și Craiova. Și cu Sepsi au fost momente bune de joc, chiar Politic a avut o situație unu contra cu unu cu portarul. Purtătorul de balon la echipa lui Burcă are o liniște. În repriza a doua cu Botoșani, a fost o singură echipă pe teren, Dinamo.



Știe să pună presiune pe adversar. Gregorio a intrat foarte bine, a scos multe faulturi și a fost foarte bună asocierea la gol cu Politic. Este o muncă de echipă, iar rezultatele vin și pentru că această echipă are identitate. Bravo, Burcă!

Copilul ăsta (n.r - Dennis Politic) a fost foarte simplu să-l remarci. Modul cum interpretează fazele, biomecanica, finalizarea la voleul ăsta e o execuție grea. Ăla era golul sezonului (n.r - ocazia lui Politic)! Plus că pe final mai și riscă, joacă cu doi atacanți, cu Gregorio și Țîră. Încet-încet vor apărea și reușitele la Politic și la acești jucători tineri la Dinamo.



Nu sunt nume importante, dar vezi o echipă lucrată, un joc de echipă. E meritul total al lui Burcă. Bravo lui și celui care l-a găsit pe Politic. Când o să avem Ghezali și Politic, o să vedem și mai multă personalitate", a spus Ilie Dumitrescu, la Digisport.

Grație victoriei de astăzi, Dinamo a ajuns la patru puncte strânse în 5 etape, iar elevii lui Ovidiu Burcă au urcat pe locul 14, la egalitate cu UTA Arad și Oțelul Galați.

În runda următoare, Dinamo va juca pe terenul lui FC Voluntari, sâmbătă, de la ora 21:45.