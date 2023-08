Dennis Politic (23 de ani) a făcut încă un meci excelent la Dinamo, aducând victoria ”câinilor” în minutul 90+5 al meciului de luni seara cu FC Botoșani din Superligă, scor 1-0, după o fază de mare clasă.

Mijlocașul ofensiv este din Brașov și a evoluat la juniorii lui Manchester United între 2012 și 2015, după care s-a transferat la Bolton Wanderers.

Pentru Bolton a jucat în League One și League Two, a fost împrumutat la Salford City, echipa unde patron este David Beckham, dar o ruptură de ligament încrucișat anterior l-a făcut să rateze întreg sezonul 2020-2021.

Dennis Politic pentru Sport.ro despre accidentarea care l-a ținut pe bară din martie 2020 până în octombrie 2021

Nu a mai jucat deloc din martie 2020 până în octombrie 2021, când a revenit cu gol la Port Vale FC, în League Two, la doar patru minute după ce a fost introdus pe teren, într-un meci nebun, câștigat cu 3-2 de echipa sa după ce în minutul 90 scorul era 1-2.

”Sunt foarte fericit că am revenit pe teren, fiind primul meu meci oficial după accidentare.

Mulțumesc lui Dumnezeu că genunchiul este acum foarte bine, am trecut printr-o perioadă dificilă și am lucrat mult ca să îmi întăresc din nou piciorul și să revin la forma pe care o aveam înainte.

Despre meci ce să zic, a fost o nebunie felul în care am revenit în ultimele minute ale meciului, după ce am fost conduși cu 2-1. Am reușit să întoarcem rezultatul și să câștigăm, a fost cu siguranță unul dintre cele mai frumoase momente pe care le-am trăit pe terenul de fotbal până acum.

În plus, am reușit să înscriu la a doua mea atingere de balon, ceea ce a făcut totul mai frumos. Pot spune că a fost un debut perfect”, declara Dennis pentru Sport.ro în octombrie 2021, imediat după revenirea pe gazon.

Dennis Politic a promovat în Serie A cu Cremonese, care l-a împrumutat tot în Anglia

A urmat transferul la Cremonese, cu care a promovat în Serie A, însă la începutul sezonului trecut italienii l-au împrumutat la aceeași Port Vale, de data aceasta aflată în League One.

”În primul rând, acest împrumut de la Cremonese la Port Vale este extrem de benefic pentru mine, pentru că aici joc și pot să cresc, ceea ce este cel mai important acum.

O să prind experiență, dar deocamdată nu ma gândesc la ce se va întâmpla sezonul viitor, pentru că suntem încă în prima jumătate a campionatului.

Vom vedea ce va fi mai aproape de sfârșitul sezonului”, explica Dennis Politic pentru Sport.ro în noiembrie anul trecut.

La Port Vale a fost golgheter în English Football League Trophy, a treia competiție knock-out din Insulă ca importanță, după FA Cup și League Cup, iar în prima zi a acestui an, pe 1 ianuarie 2023, a înscris un gol senzațional în campionat.

Iar la sfârșitul sezonului, Politic s-a despărțit de Cremonese și a semnat cu Dinamo, unde s-a impus imediat ca titular în echipa lui Ovidiu Burcă.

Video cu golurile fabuloase ale lui Dennis Politic în Anglia