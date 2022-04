Goalkeeper-ul lituanian a câștigat în instanță, iar CFR Cluj trebuie să îi achite jumătate de milion de euro lui Arlauskis, care a rupt tăcerea despre situația sa, atacându-i dur pe conducătorii din Gruia. Fotbalistul a făcut dezvăluiri legate de situația sa, punctând că a fost îndepărtat de la echipă din cauza relației apropiate pe care o avea cu Marian Copilu, președintele ardelenilor.

Cristi Balaj i-a dat replica lui Giedrius Arlauskis



Giedrius Arlauskis nu l-a iertat nici pe Cristi Balaj, pe care l-a denumit „optimizare” după declarațiile pe care le-a făcut în legătură cu situația sa. Portarul a ținut să accentueze și transferurile ratate ale actualului președinte, având termeni duri.

„Situația subiectului Arlauskis nu o cunosc detaliat, știu că e vorba de o sumă de 1.620.000 de euro pentru doi ani și jumătate. Din punctul meu de vedere, ca și actual președinte, este exagerat de mult. Atât de mari nu știu să fi fost un contract, probabil au mai existat, dar eu nu am cunoștință de ele, nu m-am ocupat eu de subiect, dar repet, suma mi se pare exagerat de mare, nu întâmplător datele financiare prezentate le-ați luat de pe site și v-ați uimit de câți bani a adus finanțatorul principal pentru a susține echipa.

Am văzut că m-a luat și la mișto, dacă vorbeam despre optimizare, nu vreau să comentez, a fost o ironie, el citea de pe pagini din ce îmi spuneau colegii mei, cineva l-a învățat ce să vorbească. Nu știu cât adevăr este, am încercat să fac niște calcule, să adun în doi ani și jumătate salariul de 20.000 de euro, la care să mai adaug suma de 300.000 de euro pe care spune că a avut-o la semnătură, îmi dau 900.00, până la suma spusă de el tot apar anumite diferențe”, a declarat Cristi Balaj la PRO Arena.

Cristi Balaj, 'înțepături' către Marian Copilu



Actualul președinte al ardelenilor a ținut să îl „înțepe” pe fostul conducător, Marian Copilu, punctând că a primit mână liberă din partea patronului la transferuri și în alcătuirea contractelor. Mai mult decât atât, Balaj a dezvăluit că Nelu Varga s-a arătat și el mirat de suma pe care CFR Cluj i-o datorează lui Arlauskis, punctând că finanțatorul clujenlor nu a fost informat de situație.

„Din ce ne-a spus, a fost mirat și el, mai mult nu aș vrea să comentez, au fost persoane care s-au ocupat, sunt persoane care au văzut, au discutat. Există departamentul juridic, persoane care au fost implicate în analiza contractului, informații puține pentru că am avut alte preocupări, se va face o analiză, vom oferi informații.

Nu pot spune decât că există anumite exagerări, spunea că eu am intrat la pauză peste arbitri, mi s-a părut deplasat, nu am făcut asta vreodată, nu voi merge niciodată, nici la acest meci nu am fost.

Nu vreau să dezvolt subiectul, nu că nu aș putea sau mi-ar fi frică să răspund, dar nu eu am semnat contractul. L-ai auzit vreodată pe patron să vină și să spună că știe despre aceste sume? Am înțeles că a existat libertate totală și din punct de vedere decizional, s-a ajuns la pierderi, s-au luat măsuri pentru a fi înlocuite anumite persoane, patronul mi-a spus că nu a deținut aceste informații”, a adăugat președintele lui CFR Cluj.