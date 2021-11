„E și Zidane pe liber, să vină el!” Reacție incredibilă a lui Rednic când a fost întrebat de Uhrin: „Zici că am luat Barcelona!”

„Câinii” rămân pe penultimul loc în clasamentul Ligii 1, cu doar 9 puncte obținute în 17 etape. Dinamo a avut câteva șanse să deschidă scorul în meciul cu nou-promovata, însă nu a reușit să profite de ele, singurul plus al partidei fiind faptul că nu a încasat niciun gol.

Rezultatele pun presiune și pe Mircea Rednic, iar postul lui este ar fi din ce în ce mai contestat. Mai mult, recent au apărut informații conform cărora fanii acționari din DDB ar fi gata să îl readucă pe Dusan Uhrin la echipă.

Mircea Rednic: „Să vină Zidane, și el e pe liber!”

Tehnicianul din Ștefan cel Mare a comentat la conferința de presă informațiile apărute, în stilul caracteristic, glumind pe subiect. Rednic a sugerat că ar trebui să vină Zinedine Zidane la Dinamo, ținând cont că și el este un antrenor liber de contract, după despărțirea de Real Madrid.

„Am auzit că e zvon Uhrin. Discutăm de zvonuri. Dusan Uhrin, cine mai poate să vină? Zinedine Zidane, că și el e pe liber. Eu am zis, am venit să ajut, dacă cineva crede că altcineva poate să facă asta, cu mare drag mă dau la o parte și îi predau 'the Team'.

Se uită repede, zici că am luat Barcelona, zici că am venit după 10 etape câștigate. Toată lumea uită că șapte etape nu s-a câștigat și s-a pierdut în maniera în care s-a pierdut. Astăzi ce au fost, a fost un jucător care a intrat de la început, pe care l-am adus eu, se tot începe pe care l-a adus Mureșan, el a adus trei jucători. Trebuie să ai răbdare cu jucătorii, am făcut greșeala cu Espinosa, cu Carp, i-am băgat nepregătiți.

Sunt puțin supărat, cred că astăzi meritam să câștigăm față de alte meciuri. Am avut două meciuri în care am pierdut din cauza noastră, cu UTA și Rapid”, a spus Mircea Rednic la conferință.