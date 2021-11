„Nici nu m-am așezat și deja am dat peste 20 000!” Rednic, declarații după remiza cu FCU Craiova: „Ne trebuie 10 ocazii și poartă mobilă să dăm gol”

„Câinii” au avut ocazii mari să înscrie, însă nu au reușit să profite de ele și rămân fără victorie în campionat din luna august. Dinamo se află pe penultimul loc în clasament, cu 9 puncte obținute în 17 etape.

Mircea Rednic a vorbit la finalul meciului despre remiza echipei sale, punctând că e mulțumit de faptul că jucătorii săi nu au luat gol, dar și faptul că nu are ce să le reproșeze acestora.

Mircea Rednic: „Ne trebuie vreo 10 ocazii și fără portar, o poartă din aia mobilă să dăm gol!”

„Rezultat nefast, dar totuși am luat un punct și nu am luat gol. Nu am ce să reproșez, un meci pe contre, deschis, am avut ocazii mai multe noi. Din moment ce portarul lor a fost jucătorul meciului, spune multe asta. Normal că nu sunt mulțumit, ne doream să câștigăm, trebuie să o bagi în poartă. Ne trebuie vreo 10 ocazii și fără portar, o poartă din ala mobilă stânga dreapta să poți să dai gol.

Ocazii au fost, păcat că nu am câștigat, cred că astăzi meritau la felul în care au jucat. Nu a fost ușor.

La noi cine a marcat? Deian Sorescu și Torje, nu mi se pare normal, atacanții nu au fost productivi, vreau mai mult de la ei. Lucrăm la antrenamente, zi de zi facem finalizare. Normal că sunt supărat, le-am și zis în cabină, câte ocazii trebuie să avem ca să dăm un gol. Le-am zis că trebuie să fim mai responsabili. Trebuie să facem mai mult.

Avem nevoie de sprijinul suporterilor, e o situație mai delicată, dar la meciul de astăzi nu am ce să le reproșez. Dacă am ajuns să ne bucurăm, să spunem că e un punct pozitiv că nu am luat gol, înainte era normal”, a declarat Rednic la finalul meciului.

Întrebat și despre zvonurile apărute, conform cărora fanii din DDB ar vrea să îl înlocuiască dacă echipa nu se redresează și negociază cu Dusan Uhrin o posibilă revenire, tehnicianul a oferit un răspuns tranșant: „Întotdeauna am avut un contract din ăsta, am venit la Dinamo să câștig bani? Am venit să ajut, nici nu m-am așezat și deja am dat peste 20 000, dar gata că iar îmi fac notificare de la insolvență”.