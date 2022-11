Florentin Pandele a vorbit despre Liviu Ciobotariu, care a avut ofertă de la FCSB, însă a rămas solidar continuității la FC Voluntari.

Primarul orașului Voluntari a evidențiat, astfel, că păstrarea lui Ciobotariu la club este un mare câștig pentru formația de pe Stadionul „Anghel Iordănescu”.

Ce a spus Florentin Pandele

„Este adevărat. Am citit și eu în presă și am primit și anumite semnale că se dorește ca Ciobi să meargă la FCSB. Eu am transmis mesajul că rămâne ca dumnealui să ia hotărârea în acest sens.

Chiar i-am sugerat să facă alegerea cea mai bună pentru dânsul, dumnealui și familia dânsului. Țin foarte mult la continuitate, dar atunci când antrenorului i se face o ofertă mai bună mi se pare că este normal să-l lași pe el să aleagă lucrul acesta.

Faptul că a rămas este un mare câștig pentru noi. În România antrenorii se schimbă destul de des. Am zis că nu pricep foarte bine la fotbal, dar îmi doresc ca managementul de la noi să fie unul cât mai profesionist, așa cum este la echipa de baschet.

Domnul Gigi Becali, nașul nostru, ce pot să spun? Mă bucură că îl apreciază pe antrenorul de la FC Voluntari, dar asta este viața”, a spus Florentin Pandele.

FC Voluntari, în acest sezon

După 17 etape, FC Voluntari se află pe a opta poziție, cu 20 de puncte obținute din 51 posibile. Ilfovenii au au înregistrat cinci victorii, cinci rezultate de egalitate și șapte înfrângeri până acum.

În următoarea etapă, FC Voluntari se va întâlni cu FCU Craiova vineri, 11 noiembrie, de la ora 16:00. Partida va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro, alături de celelalte meciuri ale etapei cu numărul 18.