„Dîncule, poporul român nu are 2.000 de oameni!” Gigi Becali îi răspunde ministrului Apărării

Întrebat dacă i se va permite clubului lui Becali, care este în conflict cu CSA din cauza palmaresului Stelei pe care îl revocă ambele entități, să joace pe stadionul din Ghencea, ministrul Vasile Dîncu a oferit un răspuns care a dat naștere unei adevărate revolte în spațiul public.

Dîncu a susținut că trupa lui Becali poate, în principiu, închiria orice stadion, însă a ținut să sublinieze că va putea juca în Ghencea doar cu aprobarea fanilor Stelei, care după cum bine este cunoscut, se opun vehement.

Mai mult, într-o replică pentru căpitanul FCSB-ului, Florin Tănase, care a cerut public ca echipa luli Becali să fie lăsată să joace pe stadionul din Ghencea, Dîncu a susținut că stadionul este al poporului român: „Nu am auzit că ar fi investit cineva aici. Eu sunt cel care a pus în proiect acest stadion și nici căpitanul de la FCSB sau alt căpitan. A investit statul român în acest stadion, prin CNI. Cine revendică acest stadion este poporul român”

Gigi Becali i-a dat replica lui Dîncu și a spus despre actualul ministru al Apărării că este fricos.

„De la el (n.r - Vasile Dîncu) aveam pretenții, că e băiat deștept. Nu zic că nu e deștept, dar e fricos. După ce că mai este fricos, o mai dă și în comunisme d-alea. Domnule, echipa poporului. Dîncule, poporul român nu are 2.000 de oameni cât aveți voi galeria. Echipa poporului e FCSB, care are 5 milioane de suporteri. Care e mai mare, 2.000 sau 5 milioane?

Poporul este al lui Dîncu. E stadionul poporului și stadionul cu tot cu popor este al lui Dîncu. El i-a născut. Și poporul l-a născut el, și stadionul tot el. El, mare filosof, sociolog, zice 'echipa poporului'. Unde ai văzut, mă, undeva unde să fie echipa poporului? Dacă stadionul e al poporului, Dîncule, tu, filosofule, sociologule. Fă un referendum să vezi că poporul vrea ca FCSB să joace acolo. Văd că poporul are un stăpân care e Dîncu. Vai de capul lui! E ministru și el încă un an, doi, trei. Dacă el vorbește de popor... el a formulat deja răspunsul, a spus că e stadionul poporului și echipa poporului. Tu nu faci ca poporul, măi Dîncule, poporul vrea ca FCSB să joace acolo. Dîncule, tu nu o respecți. Acum am văzut duplicitatea lui de om, și-a dat arama pe față acum. Dacă tu, ministru, nu poți să dai un stadion al poporului, ce putere mai ai tu ca ministru? Ce să mai vorbești tu de armata rusă? Eu îl admiram, dar când am văzut că și ăsta vorbește așa... am auzit că are și afaceri, că e milionar”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.