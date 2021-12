„Dacă li se cumpără Mercedes arbitrilor, după meci stau și beau șampanie cu ei!” Acuzații grave pentru 'centralii' din Liga 1

Fostul arbitru a vorbit la 'Ora exactă în sport' despre faza controversată din care a înscris CFR Cluj în meciul cu Chindia, când Radu Petrescu nu a văzut un henț făcut de Costache în careul advers la faza ce a precedat cu golul lui Omrani.

Porumboiu a vorbit despre relația 'strânsă' dintre centralul meciului și CFR Cluj și i-a atacat pe cei care au favorizat de-a lungul timpului anumite echipe, dezvăluind că au fost momente când arbitrii au primit mașini de lux sau mergeau după meci să bea șampanie cu oficialii cluburilor.

Adrian Porumboiu: „Li se cumpără Mercedes arbitrilor, despre ce vorbim?!”

„În arbitrii care arbitrează și nu au niciun interes, știu că nu sunt în subordinea unor echipe nu dă nimeni. Eu am arbitrat și nu a dat nimeni în mine că aș fi avut parte cu nicio echipă și au mai fost atâția arbitri care și-au văzut de treaba lor, dacă ei sunt implicați la club, dacă ei au relații cu cluburile prin intermediari direcți, dacă stau și beau șampanie după meciuri cu ei, dacă li se cumpără Mercedes arbitrilor și știi treaba asta, despre ce vorbim?!

Să fim serioși, noi acceptăm, și Federația, și Liga, până la urmă, Federația își face jocul. Dintotdeauna campionatele au fost date, în primul rând, de Federație, nu de Ligă. Și Liga a fost parte la măcelurile astea. Noi vorbim de lucruri punctuale, care s-au petrecut”, a declarat Adrian Porumboiu la PRO X.

„Nu vor să implementeze VAR, e mai bine așa și vor mai amâna!”

Fostul finanțator al lui FC Vaslui a dezvăluit și problemele din instanță pe care le-a avut cu unul dintre arbitrii pe care îi acuză și a povestit ce s-a întâmplat în perioada în care era acționar. Totodată, Porumboiu a dezvăluit că Federația ar fi cea care încearcă să controleze echipele, prin intermediul arbitrilor.

„Pe mine m-a dat în judecată unul căruia i-am tot spus că a fost în spatele trofeelor. S-a dus, a vrut să fie în față, foarte bine. Spune că a câștigat și a spus în instanță că am mințit, doamne ferește. Instanța a stabilit, 10 000 să plătească el, 10 000 să plătesc eu, nici nu am prezentat niște probe, dar erau probe de integritate, Federația, cei care au condus știu că s-au întâmplat lucrurile astea. S-au întâmplat, nu are sens, probele respective le prezint și public dacă e.

Ce am susținut, am susținut în cunoștință de cauză, pentru că în acea perioadă, eu investeam la clubul din Vaslui sume imense, gândindu-mă că voi avea parte de o competiție corectă, onestă, din care să câștige cel mai bun. Am avut cea mai bună echipă, dar nu am câștigat nimic, pentru că nu am intrat în jocurile lor.

Ăsta este adevărul, acum se întâmplă lucrurile iar Federația are tot interesul ca să poată deține controlul. Cum deții controlul asupra unei echipe? Prin arbitri. Le spui, mai voalat, mai puțin voalat: 'Te trimit să pescuiești la Dunăre. Vezi că ai și umbrelă'. Sunt lucruri care se petrec, și Federația, nici cea care a fost înainte, nici asta nu e cea care pare a fi.

Este supusă unor presiuni care nu au nimic comun cu competiția, cu integritatea, dar rămân așa. Cum să nu faci, dacă de atâta timp se vorbește de VAR și tu să nu reușești? Oprești din drepturile de televizare, conducătorii de cluburi aveau la îndemână treaba asta, Federația putea să pună o sumă de bani, Liga trebuia să mai diminueze din veniturile pe care le realizeză. Nu stă fotbalul românesc în suma pentru implementarea VAR-ului, dar nu vor, pentru că e bine așa și o mai amână, o să vedeți, nu o să găsească oferta potrivită să poată duce ceea ce trebuie să transporte în orașele în care se televizează”, a adăugat fostul arbitru.