Scandal imens după Dortmund - Bayern! Jucătorii au luat foc: ”Arbitrul a avut meciuri aranjate. La ce vă așteptați?”

Totul a fost decis după un penalty acordat de arbitrul Felix Zwayer în urma unui henț în careu comis de Mats Hummels. Lewandowski a transformat apoi lovitura de la 11 metri, spre disperarea celor de la Dortmund, care au contestat decizia.

Tânărul Jude Bellingham l-a atacat pe centralul partidei la flash-interviul de după partidă.

„Pentru mine nu a fost un penalty. Hummels se luptă pentru minge. Puteți să vă uitați și la multe alte decizii în acest meci. A fost delegat un arbitru care a avut știți, meciuri aranjate înainte, cel mai mare meci din Germania. La ce vă așteptați?”, a spus Jude Bellingham.

BELLINGHAM: – You give a referee that has match fixed before, the biggest game in Germany, what do you expect?

(@JanAageFjortoft) pic.twitter.com/H5yU9hz6PT