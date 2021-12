52 de etape de suspendare dictate pentru trei jucători români, pentru că l-ar fi agresat pe arbitru!

Comisia de Disciplină din cadrul Asociației Județene de Fotbal Arad a decis 52 de etape de suspendare pentru trei fotbaliști de la Șoimii Șimand, care l-ar fi agresat fizic și verbal pe arbitrul Darius Leah.

Au primit 24, 20 și 8 etape de suspendare pentru acest incident

Acesta ar fi fost bruscat de doi jucători ai echipei gazdă, un al treilea l-a înjurat, iar 'centralul' a decis suspendarea partidei, în minutul 88, la scorul de 1-0 pentru Socodor, după ce cele două echipe s-au încăierat pe teren și susținătorii formațiilor au declanșat o bătaie în toată regula în tribune.

Astfel, Daniel Ujog a primit 24 de etape de suspendare (plus 1.600 de lei penalitate), Ciprian Matiș - 20 (plus 1.600 de lei penalitate) și Claudiu Ujoc - 8 (plus 800 de lei penalitate). De asemenea, terenul din Șimand a fost suspendat o etapă, iar cuantumul amenzilor ajunge aplicate clubului este de 5.670 de lei.

CS Șoimii Șimand ocupă locul 10 în clasamentul Ligii 4 Arad, cu doar patru puncte acumulate în nouă etape jucate și un golaveraj 8-25 (-17). Comuna Șimand se află la 30km de Arad și la 20 km de granița cu Ungaria, în dreptul localității Leucușhaz din țara vecină, și are 4.000 de locuitori.

Clubul anunță că face recurs, pentru că jucătorii nu au avut dreptul să se apere

"Nu suntem bătăușii județului, dar am fost fraierii campionatului. Acest meci a fost ultimul dintr-o serie de partide în care am fost nedreptățiți, am pierdut nemeritat în jur de zece puncte. Arbitrul a acordat multe lovituri libere inventate, după una dintre acestea s-a marcat golul și sigur că a creat nervozitate în rândul băieților noștri. Din păcate, Comisia a deliberat strict după raportul suplimentar întocmit de arbitrul de centru. Președintele Adrian Cuc a dorit să participe la ședință ca să ofere explicațiile noastre și a fost refuzat.

Cum este posibil ca să nu poți să te aperi? În raport, Darius Leah nu scrie, bineînțeles, că și el a înjurat un jucător de-al nostru în timpul acelor momente de tensiune. Daniel Ujog și Ciprian Matiș își asumă greșelile comise, în schimb Claudiu Ujoc a primit 8 etape doar pentru că a avut un schimb de înjurături, repet, schimb de înjurături, cu 'centralul'. Vom face recurs, sperăm ca de această dată să fie auzită și poziția noastră", a declarat Ioan Ruska, antrenorul-jucător al Șimandului, pentru Sport Arad.

Suspendări uriașe, la doar o săptămână după un alt episod asemănător

Aceste suspendări vin la doar o săptămână după ce frații Adrian și Alin Drida au primit 24, respectiv 12 etape de suspendare, pentru incidentele de la partida Crișul Chișineu Criș 2 - FC Sântana 2016 (3-2, meci din cadrul etapei a 12-a a Ligii a 5-a Arad, seria B). Primul, fost jucător la UTA, Jiul Petrosani sau Poli Iași, l-ar fi lovit cu palma pe centralul întâlnirii, în timp ce fratele său a fost penalizat pentru injurii, amenințări, scuipături și lovirea cu mănușile peste față a tușierului Bunaciu și a observatorului Mako.

Sursa foto - sportarad.ro