„Asta m-a deranjat cel mai mult!” Ce l-a nemulțumit pe Liviu Ciobotariu după înfrângerea cu Universitatea Craiova 

Sepsi Sf. Gheorghe a suferit prima înfrângere din campionat în acest sezon, în deplasarea cu Universitatea Craiova. Covăsnenii s-au văzut conduși încă din secunda 50, după golul marcat de Jovan Markovic, pe un contraatac rapid al oltenilor, iar în minutul 29, Houri a dublat avantajul.

Oaspeții au redus din diferență prin Ștefănescu, în minutul 42, iar în minutul 59 au rămas pe teren în superioritate, după ce Badelj a văzut cartonașul roșu, însă nu au reușit să profite de avantaj. Astfel, Sepsi înregistrează primul meci pierdut din acest sezon.

Liviu Ciobotariu, nemulțumit de modul în care jucătorii săi au început meciul

Liviu Ciobotariu a vorbit la finalul meciului, arătându-se extrem de nemulțumit de modul în care jucătorii săi s-au prezentat în primele minute de joc. Totodată, antrenorul a comentat și schimbarea lui Bălașa de la pauză, dezvăluind că fotbalistului i-a recidivat accidentarea.

„Am început foarte rău jocul, nu neapărat că am primit golul rapid, dar ca exprimare în teren. Am stat departe de oameni, nu am avut agresivitate, nu ne-am găsit busola. Am fi putut pleca cu un punct pe final, ei fiind în inferioritate numerică, dar noi am pierdut meciul în start, nu am mai fost echipa cu luciditate, agresivitate. Mergem înainte, campionatul este lung.

(n.r. schimbarea lui Bălașa) Da, a recidivat în locul în care a mai avut o problemă, nu știu dacă este ruptură sau nu, trebuie să facem un RMN, să vedem. Am schimbat sistemul după eliminare, am riscat tot, cu doi atacanți, eu le-am cerut să nu arunce mingile la bătaie, e hazard acolo.

Tot timpul e un sentiment aparte când pierzi sau când câștigi. Când pierzi e un sentiment de supărare, frustrare, te gândeai că poți face mai mult, când câștigi ai un sentiment de euforie, te bucuri, cam asta este. Cel mai mult m-a deranjat că am început foarte slab meciul, venea și prima înfrângere la un moment dat, dar pe mine asta m-a deranjat cel mai mult.

E început de campionat. Ne-am fi dorit să ducem invincibilitatea cât mai mult, dar campionatul e lung, mai sunt multe meciuri, important e să învățăm din greșelile făcute, am făcut multe la început”, a declarat Liviu Ciobotariu la finalul meciului.