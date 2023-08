Farul Constanța și Sepsi OSK au ratat calificarea în grupele UEFA Europa Conference League, după ce au fost învinse de HJK Helsinki, respectiv Bodo/Glimt, în dublă manșă, în play-off.

Concluziile lui Liviu Ciobotariu după ce Sepsi a ratat calificarea în grupe

Liviu Ciobotariu a vorbit după meci și a precizat faptul că Sepsi părăsește competiția cu un gust amar, din cauza faptului că golul lui Ștefănescu din prelungirile partidei nu ar fi trebuit să fie invalidat de tehnologia VAR.

De asemenea, antrenorul covăsnenilor a ținut să-și felicite elevii și să evidențieze că Sepsi se poate lupta de la egal la egal cu echipe puternice precum Bodo/Glimt.

„În primul rând aș vrea să-mi felicit jucătorii pentru jocul de astăzi, exceptând primele 25 de minute. Să-mi felicit jucătorii pentru parcursul pe care l-am avut în această competiție. Eu cred că am arătat foarte bine în competiție, am demonstrat că suntem o echipă care ne putem lupta pentru a obține rezultate pozitive. Din păcate părăsim competiția. Cu un gust amar.

Au fost ceva probleme de arbitraj. Din punctul meu de vedere, la golul lui Ștefănescu nu a fost ofsaid, iar la golul lui Pellegrino a fost ofsaid, cel puțin unul, doi metri. Dar important e că ne-am prezentat bine astăzi. Am jucat de la egal la egal cu o echipă puternică. Acum ne-a rămas să ne concentrăm pe campionat și pe Cupa României.

Va trebui să ne refacem fizic. Jucătorii au jucat 120 de minute. Despre joc... Am început slab. 20-25 de minute. Am respectat prea mult adversarul, după care ne-am intrat în ritm. Și totul mergea spre bine pentru noi. În extra time, am primit acel gol. Am încercat să revenim. D-asta îmi și felicit jucătorii, că au luptat până la final.

Am părăsit competiția cu capul sus”, a spus Liviu Ciobotariu după meci la televiziunea DigiSport.

HJK - Farul, echipe de start

HJK Helsinki: Maenpaa - Toivio, Tenho, Halme - Kouassivi - Benissan, Lingman, Peltola, Soiri - Hostikka, Keskinen - Radulovic

Farul Constanța: Aioani - Sîrbu, Larie, Popescu, Kiki - Băluță, Nedelcu, Artean - Munteanu, Rivaldinho, Budescu

Bodo/Glimt - Sepsi, echipe de start

Bodo/Glimt: Haikin - Wembangomo, Moe, Bjørtuft, Bjørkan - Saltnes, Berg, Grønbæk - Sørli, Moumbagna, Pellegrino

Sepsi OSK: Niczuly - Ciobotariu, Bălașa, Ninaj, Dumitrescu - Păun, Rodriguez - Varga, Alimi, Ștefănescu - Safranko

Farul & Sepsi au ratat calificarea în grupe

Sepsi OSK a pierdut cu Bodo/Glimt cu 2-3. Sorii (minutul 24) și Pellegrino (minutul 29, minutul 100) au înscris pentru norvegieni, în timp ce Alimi (minutul 42) și Varga (minutul 46) au punctat pentru covăsneni.

De cealaltă parte, Farul Constanța a plecat învinsă de la finlandezi. HJK Helsinki s-a impus cu 2-0, grație lui Radulovic, care a reușit să înscrie în două rânduri (minutul 20, minutul 70)