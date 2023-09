Liviu Ciobotariu dorit pe banca naționalei! Răspunsul dat de antrenorul lui Sepsi Sfântu Gheorghe

Cu Ciobotariu pe bancă, Sepsi a ajuns până în playoff-ul Conference League, unde a pierdut în minutele de prelungire ale confruntării cu Bodo/Glimt (scor 3-2).

După debutul impresionant pe banca lui Sepsi, Liviu Ciobotariu a devenit subiect de interes pentru diverse echipe din străinătate, dar și pentru naționala Libanului. Antrenorul de 52 de ani a dezvăluit că că a primit oferte din străinătate și chiar de la naționala Libanului, dar a decis să rămână la echipa din Sfântu Gheorghe, pentru a-și duce contractul la bun sfârșit.

„Da, am refuzat (n.r. – râde). În momentul de față sunt la Sepsi, mă simt foarte bine și vreau să-mi duc contractul la bun sfârșit”, a spus Liviu Ciobotariu, potrivit Prosport.

Ciobotariu a mai antrenat naționala Libanului

Liviu Ciobotariu a mai avut o experiență anterioară în calitate de selecționer al naționalei Libanului, în 2019, când a rezistat pe banca echipei asiatice pentru cinci meciuri, având un singur eșec în acest perioadă.

„Chiar a fost o experiență deosebită. Mă gândeam cum o să fiu ca selecționer, nu este la fel ca la un club, cum se derulează lucrurile la echipa de club, să înțelegi jucătorii, să le cunoști caracterul. Ai 4-5 zile la dispoziție și jucătorii cu concepții diferite, din sisteme diferite. Mi-a plăcut această experiență. Au fost mari probleme cu revoluția acolo și de aceea am plecat. Inflația a crescut foarte mult.

Cum am ajuns? Am fost sunat de un manager cu care dialogasem de câteva ori. La început am crezut că e o glumă, dar am văzut că tot insistă. M-au plăcut foarte tare șefii federației de acolo și acum vorbim. Le-am spus că sunt sub contract la Botoșani și când am văzut că lucrurile sunt serioase, cu înțelegere de la domnul Valeriu Iftime, am plecat acolo”, a spus Ciobotariu, pentru sursa citată mai sus.