„Am rămas fără cuvinte!” Liviu Ciobotariu, mulțumit de victoria în prelungiri: „Le-am spus că important e rezultatul!” 

Covăsnenii s-au impus în duelul de pe teren propriu datorită golului marcat de Adnan Aganovic în prelungirile partidei, din lovitură liberă. Astfel, Sepsi Sf. Gheorghe rămâne neînvinsă în Superligă și a pus capăt seriei de două remize consecutive.

Liviu Ciobotariu: „Le-am spus că nu contează cum jucăm!”

Liviu Ciobotariu a vorbit la finalul meciului despre victoria obținută de echipa sa, mulțumit de cele trei puncte, dar și de efortul depus de jucătorii săi, pe care i-a lăudat pentru prestația pe care au avut-o.

„Am avut mult de suferit în această seară, veneam după ratarea calificării în grupele Conference League, după o dezamăgire. Am jucat și 120 de minute acolo, am avut foarte multe trăiri, a fost o încărcătură mentală, sunt foarte bucuros că am reușit să câștigăm, chiar dacă recunosc că am câștigat cu noroc. Adversarul ne-a pus mari probleme.

Îmi felicit jucătorii pentru că au luptat, au muncit, au crezut în rezultat. E adevărat că pe fondul de oboseală mentală au apărut greșeli care ne puteau costa. Le-am zis înainte de meci că primordial e rezultatul, nici nu contează cum jucăm, avem nevoie de trei puncte, să ne menținem în primele șase. Suntem echipa din campionat care nu a pierdut, nici în Conference League nu am pierdut în timpul regulamentar, echipa care am încasat cele mai puține goluri în momentul de față, pot să mă declar mulțumit pe deplin de rezultat, îmi felicit jucătorii, au demonstrat că au caracter, sunt bărbați și când e nevoie sunt acolo.

La ultima fază am rămas fără cuvinte, am zis că nu cred așa ceva, suntem norocoși, înseamnă că suntem echipă mare, o echipă mare are și noroc. De asta e frumos fobalul, treci prin mai multe momente, m-a bufnit râsul la ultima fază, nu mai aveam ce să zic.

Da, vine Florin Ștefan, ne-am mișcat repede, a trebuit să aducem și aveam nevoie neapărat, și în situația în care eram decât cu Dumitrescu mai aveam nevoie de un fundaș lateral. Ne-am mișcat repede, l-am adus pe Florin Ștefan, un jucător care a mai fost aici, chiar dacă nu a jucat mult în ultima perioadă la Rapid, e de-al casei, l-am dorit, am încredere în el, am discutat cu conducerea.

În momentul de față suntem echilibrați, suntem ok, și-a revenit și Debeljuh, a jucat bine astăzi.

Ca să fiu sincer, eu mi-am dorit foarte mult să avem cel puțin un jucător la echipa națională, mă gândeam că la parcursul avut din Conference League avem câțiva jucători care au jucat foarte bine. E problema selecționerului, sunt alegerile lui, eu m-aș fi așteptat și mi-aș fi dorit să avem, nu vreau să dau nume, dar cred că știți la cine m-am așteptat să fie la națională, știe toată lumea. Părerea mea e că nu ar trebui să fie dezamăgiți, să continue să joace bine cei care sunt în vizorul selecționerului și poate la următoarele meciuri vor fi convocați”, a declarat Liviu Ciobotariu la finalul meciului.

Sepsi Sf. Gheorghe se află pe locul șase în clasamentul Superligii României, având 12 puncte, cu șase mai puțin decât liderul FCSB, în șase meciuri jucate. În următoarea etapă, covăsnenii joacă în deplasare cu CFR Cluj.