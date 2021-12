„Am pierdut banii și cu asta basta!” Încă un jucător pe care a pariat Becali dezamăgește la FCSB. Cifre îngrozitoare

Spre finalul lunii iulie, FCSB anunța transferul atacantului central Andrei Dumiter de la Sepsi OSK, pentru suma de 350 de mii de euro.

Adus la dorința lui Gigi Becali, Dumiter ar fi trebuit să devină jucător de bază în atacul vicecampioanei, însă la aproximativ cinci lune de la sosirea la FCSB, cifrele acestuia nu aratău deloc încurajator.

După 19 etape în Liga 1, Andrei Dumiter are doar 11 apariții în campionat pentru FCSB, însă a fost integralist într-un singur meci, victoria cu CS Mioveni, scor 3-0.

Ultima oară Dumiter a îmbrăcat tricoul lui FCSB la meciul din campionat, cu Gaz Metan, scor 1-0, însă a fost înlocuit la pauză.

Potrivit InStat, Dumiter a avut un indice de 174, ceea ce l-a făcut cel mai slab jucător de câmp al meciului. Doar portarul lui Mediaș, care a greșit la golul marcat de FCSB, a primit mai puțin: 166.

Deși ar fi trebuit să fie omul cu golul la FCSB, Dumiter a avut o evoluție de coșmar cu Gaz Metan. Nu a tras niciun șut spre poarta lui Vâlceanu și a câștigat doar 26% din duelurile cu adversarii.

În urma evoluției dezastruoase pe care a avut-o în prima repriză, Andrei Dumiter a fost înlocuit la pauză cu Claudiu Keșeru, care a avut o ocazie mare de gol în minutul 53, după o lovitură liberă executată foarte bine.

Dumiter, un transfer la risc făcut de Becali

Gigi Becali, conștient încă de la început că transferului lui Dumiter la FCSB ar putea să nu aibă efectul pe care și-l dorește.

„A semnat Dumiter. A semnat pe doi ani plus trei. Am dat 350.000 de euro pe el. Mi-am plăcut de el. M-am interesat. Am vorbit cu Dică și el mi-a spus <<e foarte puternic. Părerea mea că e un jucător care se pretează la FCSB. Cineva care să țină mingea acolo, e foarte puternic, are 22 de ani și mare potențial de creștere>>.

Dacă e bine, bine, dacă nu, am pierdut banii și cu asta basta”, a declara Gigi Becali, în vară.