Vukusic a fost aproape de alta echipa din Liga 1! "Il cunosc foarte bine!" Ce antrenor l-a dorit pe atacantul transferat de FCSB

Ante Vukusic a semnat cu FCSB in aceasta iarna, din postura de jucator liber de contract.

Dupa ce a fost aproape si de Sepsi, inainte de a semna cu FCSB, jucatorul croat a mai fost propus si la alt club din Liga 1. Antrenorul celor de la Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a marturisit ca l-a dorit pe atacant, chiar dupa victoria obtinuta in fata celor de la FCSB, cu 1-0, duminica.

"Vukusic a jucat in a doua repriza in meciul cu noi, iar acesta este un jucator destul de mobil. Il cunosc foarte bine, conducerea mi l-a prezentat cu luni in urma. L-am avut si la Clinceni in vizor.

Vali Budeanu, vicepresedintele clubului, are niste prieteni impresari si i l-au prezentat pe Vukusic. M-am uitat pe video-uri cu el si i-am multumit lui Vali, pentru ca este un jucator bun, de calitate, dar ne-am lovit de salariul lui si nu ne-am inteles in privinta contractului", a declarat Ilie Poenaru, potrivit GSP.

Transferat la finalul lunii ianuarie, atacantul croat a debutat in derby-ul cu Dinamo, castigat cu 1-0 de FCSB.