Ducan i-a bagat in sperieti! Ce portari cu experienta curteaza FCSB pentru meciul cu Slovan Liberec

Ducan poate fi imprumutat in Liga 2, iar FCSB incearca transferul unui portar cu experienta, pentru turul urmator al Europa League.

In acest moment, in lotul FCSB se gasesc 5 portari tineri: Andrei Vlad (21 ani / 190 cm), Razvan Ducan (19 ani / 192 cm), Stefan Tarnovanu (20 ani / 197 cm), Mihai Udrea (19 ani / 186 cm) si Toma Niga (23 ani / 187 cm). Titularul Vlad s-a infectat cu noul coronavirus si va trebui sa stea izolat timp de doua saptamani sau pana la doua teste negative consecutive, in timp ce juniorul Udrea este si el accidentat. Ducan, care s-a intors dupa un imprumut la FC Arges, la finalul sezonului trecut, a fost a treia optiune pentru lista UEFA, dar a ajuns sa apere tot meciul cu Backa Topola.

Tarnovanu, cumparat cu 200.000 de euro de la Poli Iasi, va fi trecut de acum inainte pe lista pentru cupele europene si va apara la urmatorul meci din Liga 1, daca intalnirea cu FC Arges nu va amanata de catre LPF, si probabil, cu Slovan Liberec, in turul 3 preliminar al Europa League, in cazul in care nu apar schimbari de lot, pana pe 24 septembrie. Tarnovanu a jucat 14 meciuri in sezonul trecut pentru ieseni, fiind considerat un portar mai experimentat decat Ducan. Niga a fost cumparat cu 30.000 de euro de la Foresta Suceava, in 2017, dar a mai fost imprumutat la Clinceni si Hermannstadt, pe cand era eligibil pentru Regula U21, el urmand acum sa fie imprumutat unei echipe din Liga 2.

PLESCA SI STRATON, PE LISTA FCSB

De asemenea, oficialii FCSB tatoneaza si pistele de urgenta Razvan Plesca (37 ani), care si-a pierdut locul de titular la Gaz Metan Medias si mai fost de doua ori aproape sa ajunga la clubul bucurestean, si Catalin Straton (30 ani), ramas liber dupa rezilierea contractului de catre Dinamo. Singura conditie impusa celor doi este sa nu insiste pentru locul de titular, dupa ce Andrei Vlad si Mihai Udrea se vor insanatosi. Plesca are 247 de meciuri in Liga 1 si 188 cm, iar Straton are 124 meciuri in Liga 1 si 191 cm.

DUCAN VA FI IMPRUMUTAT PENTRU A CASTIGA EXPERIENTA

Antrenorii FCSB si-au dat seama ca au gresit, cand l-au introdus pe Ducan in meciul din Serbia, fara sa fie pregatit indeajuns. Tanarul goalkeeper a gresit la trei dintre golurile sarbilor, dar a aparat o lovitura de departajare si a ajutat echipa sa de califice in turul urmator. Ducan a ajuns la FCSB, in 2018, de la Centrul de Excelenta Buzau, apoi a aparat la FCSB II, in Liga 3, si a fost imprumutat la FC Arges, in Liga 2, echipa la care a jucat 20 de meciuri si cu care a reusit promovarea in prima divizie.

El este titularul nationalei U19 si oficialii "ros-albastrilor" se gandesc serios sa il imprumute din nou, dupa ce Andrei Vlad isi va reveni, pentru a prinde meciuri in picioare. Exista interes pentru tanarul goalkeeper de la mai multe echipe din Liga 2, care vor un portar care sa se incadreze in limita de varsta, la esalonul secund fiind obligatorie prezenta permanenta pe teren a doi fotbalisti U20.