Reactia lui MM Stoica dupa victoria istorica a FCSB-ului! Doua mesaje postate pe retelele de socializare de oficialul ros-albastrilor!

Calificarea in turul 3 preliminar al Europa League l-a entuziasmat pe Mihai Stoica.

Dupa ce a urmarit cu sufletul la gura partida celor de la FCSB, MM Stoica a postat un mesaj pe Facebook. Acesta a evidentiat faptul ca echipa pe care o reprezinta a avut foarte multi jucatori tineri care s-au descurcat intr-un meci cu o miza uriasa asupra lor:

"Cata ura poate genera cea mai iubita echipa de fotbal din Romania in randul celor care se fac de ras aproape zilnic in media sportiva? Cum sa califici drept rusinoasa o calificare obtinuta in deplasare, in Serbia, fiind fortati sa jucam cu un portar debutant, nascut in 2001, cu un fundas dreapta folosit fundas stanga, nascut in 2003, cu un alt debutant in cupele europene care n-a jucat niciodata fundas central, cu Perianu, nascut 2002 - 130 minute + lovituri de departajare"

La interval de doar cateva minute, directorul sportiv al celor de la FCSB a mai avut o reactie. Mihai Stoica i-a incurajat pe tinerii ros-albastrilor carora le-a transmis ca le va fi alaturi mereu dupa ce va reusi sa se vindece de Covid-19: