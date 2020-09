FCSB si CFR Cluj isi afla posibilii adversari din playoff-ul Europa League! Tragerea la sorti este LIVE VIDEO pe www.sport.ro de la ora 15:00!

FCSB si CFR Cluj isi vor afla astazi posibilele adversare din playoff-ul Europa League.

De la ora 15:00 este programata tragerea la sorti a duelurilor din ultima runda dinaintea grupelor competitiei europene.

Din pacate pentru echipele romanesti, nici FCSB, nici CFR Cluj nu se afla in urna capilor de serie. Acest lucru inseamna ca adversarii vor fi mai bine cotati.

Daca trece de Slovan Liberec, FCSB ar putea da in playoff-ul Europa League peste Tottenham, Standard Liege, Galatasaray sau APOEL, in conditiile in care aceste echipe se califica mai departe dupa duelurile din turul 3 preliminar.

Cealalta echipa romaneasca prezenta in cupele europene in acest sezon, CFR Cluj, ar putea infrunta Young Boys, Steaua Rosie Belgrad, Qarabag sau Dinamo Zagreb. Pentru a ajunge in playoff-ul Europa League, insa, clujenii trebuie sa treaca de Djurgarden.

Tragerea la sorti a posibilelor dueluri ale echipelor romanesti in playoff-ul Europa League va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.