BREAKING NEWS | CIRC LA FCSB! Jucatorii au BAUT cot la cot cu antrenorul Vintila, iar Gigi Becali A LUAT FOC: “Nu se mai bea alcool aici!”

Gigi Becali a aflat de un episod bahic consumat in cantonamentul de la Berceni si si-a desfiintat angajatii!

Patronul FCSB este total nemultumit de modul in care evolueaza lucrurile pentru echipa sa. Aflata la 10 puncte in spatele liderului Craiova, FCSB risca sa rateze si cupele europene, pentru ca se claseaza in prezent pe locul 4, iar in Cupa Romaniei mai are de disputat returul semifinalei cu Dinamo, dar si ultimul act, in cazul in care “cainii” nu reusesc un miracol. Pe langa dezamagirea fotbalistica, Becali se confrunta si cu problemele grave de disciplina provocate de oamenii de la echipa.

Conform Prosport, patronul FCSB a vizitat ieri cantonamentul echipei si i-a luat la tinta pe Florinel Coman, Andrei Miron, Florin Tanase si Ovidiu Popescu. Patronul a aflat ca dupa remiza 1-1 contra celor de la FC Botosani, cei patru au dat o adevarata petrecere intr-o camera din cantonamentul de la Berceni si au consumat alcool. Mai mult decat atat, la distractie a luat parte si antrenorul Bogdan Arges Vintila!

“Eu vreau sa te vand pe milioane de euro si tu ai inceput cu bautura”, i-ar fi reprosat Gigi Becali lui Florinel Coman. Vintila n-a scapat nici el de reprosurile sefului FCSB, care i-a transmis ca “suntem la 10 puncte de primul loc, nu se poate asa ceva”.

Nu este prima oara cand la FCSB au loc astfel de incidente, astfel ca este de asteptat ca masurile lui Becali sa fie drastice. De altfel, atitudinea patronului fata de antrenorul Vintila s-a schimbat radical in ultimele zile, ceea ce poate fi un semn ca episodul distractiei din cantonament ii va fi fatal celui care a pregatit FCSB-ul in acest sezon.