Viitorul poate da jucatori “la pachet” in Olanda! E surprinzator pe cine au pus ochii olandezii

Printre echipele interesate s-ar afla si PSV Eindhoven.

Mai multe echipe din Olanda, printre care s-ar afla si gigantul PSV Eindhoven, au avut scouteri la meciurile din Liga 1 si ale echipelor nationale de juniori. Printre jucatorii remarcati se afla mai multi de la Viitorul Constanta, printre care Bradley de Nooijer (25 ani), Louis Munteanu (17 ani), Alexi Pitu (18 ani) si Nicolas Popescu (17 ani). Daca fundasul batav ar fi repatriat si ar evolua direct in formatiile de seniori, ceilalti trei jucatori romani tineri ar putea fi cumparati pentru a evolua mai intai la echipele din Reserve League si Eredivisie U19.

Legaturile clubul dobrogean cu fotbalul olandez sunt profunde, mai ales ca academia este construita si lucreaza pe modelul celor din Olanda. Viitorul a efectuat, in ultimii ani, cantonamente in Olanda, o delegatie a lui Ajax Amsterdam a vizitat baza sportiva si academia de la Ovidiu, mai multi juniori au efectuat stagii de pregatire la cluburi batave si George Ogararu, fostul director de scouting si relatii internationale al clubului, are legaturi stranse cu oficiali olandezi. In plus, Gica Popescu, presedintele clubului, a evoluat 4 sezoane in Eredivisie, mentine inca legatura cu oameni de fotbal olandezi si este respectat in aceasta tara.

Singurul impediment este ca Gica Hagi ar fi dispus sa se desparta acum doar de De Nooijer, in conditiile in care ceilalti trei fotbalisti sunt considerati prea tineri, fara o mare experienta in Liga 1, si sumele platite in schimbul lor nu ar fi unele consistente, fiind catalogati inca juniori. De asemenea, constantenii sunt dispusi sa se desparta in aceasta vara de mai multi fotbalisti care au oferte concrete, printre ei fiind Boboc, Ghita, Iancu, Ciobanu si Rivaldinho.