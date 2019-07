"Pe el l-as vedea acolo!" Varianta SURPRIZA pentru Dinamo! Un fost stelist ar putea sa vina antrenor la Dinamo

Un fost stelist ar putea sa vina antrenor la Dinamo.

Dupa ce negocierile cu Leo Grozavu au picat, Dinamo isi cauta in continuare antrenor. Printre variantele care ar putea fi luate in calcul, se numara si Dorinel Munteanu. Fostul dinamovist Gheorghe Mihali a spus ca Dorinel Munteanu ar fi varianta cea mai buna pentru Dinamo.

"Antrenor eu l-as vedea pe Dorinel Munteanu. Este unul dintre putinii antrenori care au castigat titlul, dar antreneaza altii care nu stiu daca au ajuns vreodata pe locurile 5-6. El a castigat pana la urma un titlu. A antrenat si la CFR Cluj si a facut-o cu succes", a spus Mihali la Telekom Sport.

Dorinel Munteanu a mai fost antrenor la Dinamo in 2012, dar nu a stat decat o luna si jumatate, intrucat a primit o oferta din Germania. Utlima echipa pe care a antrenat-o Dorinel Munteanu a fost Concordia Chiajna.

Eugen Neagoe nu stie inca daca va mai continua la Dinamo. Conducerea clubului i-a propus sa ramana in Stefan cel Mare, chiar daca nu in rolul de antrenor principal, iar Neagoe va lua o decizie in urmatoarele zile.

Neagoe: "Nu am reziliat contractul"



Eugen Neagoe a declarat ca nu si-a prelungit contractul cu Dinamo si totul este o minciuna. In urmatoarele zile se va intalni cu oficialii clubului si se va lua o decizie in acest sens.

"Nu este adevarat ca mi-am reziliat contractul. Este o minciuna."

"S-ar putea sa ma intalnesc cu conducerea clubului in urmatoarele zile."

"Mi-au facut acea propunere de a ramane in continuare in club, dar a ramas sa ne mai intalnim dupa ce vor veni de la Cluj."

"Staff-ul meu conduce echipa la meciul cu CFR, am vorbit cu baietii de doua ori azi dimineata."

"Ei sunt de aseara cu echipa la Cluj, sper sa se intoarca cu un rezultat bun de acolo."

"Nu ar fi o minune sa castige Dinamo, eu sunt convins ca si cu mine si fara mine Dinamo va juca in playoff in acest sezon", a spus Neagoe pentru ProTV.

