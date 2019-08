Victor Piturca a deschis usa spre transferuri de top! Cele doua tinte ale Craiovei dupa numirea noului antrenor

Craiova se pregateste pentru doua transferuri de top dupa venirea lui Piturca!

Victor Piturca a preluat banca Craiovei saptamana trecuta si si-a exprimat deja dorinta de a aduce mai multi jucatori.

Potrivit GSP, oltenii au facut o prioritate din aducerea lui Virgil Ghita de la Viitorul si repatrierea lui Alex Baluta, cedat de olteni celor de la Slavia Praga, dar care nu e deloc multumit la echipa din Cehia.

Pentru Alex Baluta, oltenii au mai negociat cu cei de la Slavia si in primavara, insa fara succes. Mijlocasul s-a plans recent de situatia sa la clubul din Cehia, insa a spus ca momentan nu ar vrea sa revina in Romania.

"Imi doresc sa joc. E foarte dificila situatia. Mi-e greu sa accept, sa continui, pentru ca nu primesc nicio sansa. Muncesc foarte mult la antrenamente, arat foarte multe in antrenamente, inscriu, ma comport bine. Am invatat multe aici, dar nu m-au ajutat cu nimic si nici nu ma ajuta daca nu ma folosesc. Eu am nevoie sa joc, placerea mea e cand joc fotbal. Ma voi gandi la o solutie si voi merge sa vorbesc cu ei sa-mi spuna clar, pentru ca pentru mine cea mai mare bucurie e cand joc fotbal, nu cand stau in tribuna. Chiar nu merit situatia in care sunt aici, dar asta e. Sincer, nu m-am gandit sa ma intorc in tara. Mi-ar placea ca peste cativa ani sa ma intorc la Craiova, dar acum nu ma gandesc. Am plecat pe drumul acesta in strainatate si sper sa reusesc la un moment dat.

Nu stiu daca sa zic ca m-am grabit sau nu, dar eu zic ca a fost un pas inainte. Am invatat multe aici, inca mai am contract cu Slavia, sa vedem, poate voi merge imprumut undeva unde sa joc si sa demonstrez ca ei s-au inselat.

Ramane sa discut cu antrenorul daca voi face parte din planurile lui, daca nu, voi vedea ce voi face", a spus Alex Baluta la PRO X, in urma cu doua saptamani.

De partea cealalta, pentru Virgil Ghita oltenii au mai negociat si in luna iulie cu Hagi. Regele a spus atunci ca nu il va lasa sa plece pe jucator, mai ales ca e prea scump pentru olteni. Totusi, odata cu venirea lui Piturca, cei de la Craiova spera ca relatiile sa se indulceasca cu cei de la Viitorul si sa ajunga la un acord cu echipa de la Ovidiu, pentru un pret mai mic de 1 milion de euro, cat vrea Hagi pentru Ghita.