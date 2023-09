Vești proaste pentru PSG: "S-a operat și va lipsi patru luni"

După șase etape disputate în primul eșalon al Franței, PSG completează podiumul cu 11 puncte. În consecință, clubul parizian a înregistrat trei victorii, două rezultate de egalitate și o singură înfrângere până acum.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că Nuno Mendes, fundașul stânga al parizienilor, s-a accidentat și va lipsi patru luni.

„Departamentul medical de la PSG a decis ca Nuno Mendes să fie operat în Finland, după noi teste medicale și o nouă perspectivă asupra situației”, a informat Fabrizio Romano într-o postare pe Twitter.

???? Paris Saint-Germain left back Nuno Mendes will be out for the next four months.

PSG's medical department has decided to do surgery on him in Finland — after new medical tests and a new in-depth study of his situation.