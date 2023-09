Duminică, partida a fost suspendată în minutul 55, când Feyenoord conducea deja cu 3-0. Fanii lui Ajax nu au mai suportat umilința, au produs haos în stadion și au aruncat mai multe materiale pirotehnice, iar arbitrul a decis să pună capăt jocului.

Până la urmă, partida s-a reluat din minutul 55, însă trei zile mai târziu. În cele 35 de minute rămase, Feyenoord a mai marcat o dată prin mexicanul Santiago Tomas Gimenez, care marcase două goluri și în prima repriză, jucată duminică.

Santiago Gimenez a devenit primul jucător din istoria lui Feyenoord care reușește o triplă contra lui Ajax, la un derby jucat în deplasare, scrie Opta.

3 - Santiago Giménez is the first @Feyenoord player ever to score a hat-trick in an Eredivisie away game at Ajax. Histórico. pic.twitter.com/elMixVsVb0