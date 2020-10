Veste proasta pentru FCSB dupa victoria cu Clinceni! Inca un jucator este suspect de coronavirus! Cand va primi rezultatul testului

FCSB invins pe Academica Clinceni, scor 2-0, in etapa a 7-a a Ligii 1 intr-un meci disputat la Calarasi.

Dennis Man si Olimpiu Morutan au adus victoria "ros-albastrilor" in ultimele minute ale partidei, insa elevii lui Toni Petrea nu se pot bucura pe deplin de acest succes.

Clubul bucurestean a primit o veste proasta dupa meciul de la Calarasi. Se pare ca nu se opresc problemele cauzate de COVID-19. Lucian Filip, care prezinta simptome de infectare cu coronavirus, s-a testat in decursul zilei de luni, iar, dupa cum informeaza ProSport, rezultatele vor veni cel mai probabil marti.

Mijlocasul de 30 de ani ar fi ultimul dintr-un lung sir de fotbalisti ai FCSB-ului care s-au infectat cu acest virus. Foarte multi jucatori ai lui Toni Petrea au fost depistati pozitiv in ultima luna, echipa patronata de Gigi Becali avand mari dificultati in a alinia un "prim 11" la meciurile din Europa League cu Backa Topola si Slovan Liberec.

Cel mai vechi jucator din lotul FCSB-ului, Lucian Filip, nu a evoluat niciun minut in acest sezon din cauza unei accidentari suferite in partida cu CFR Cluj in play-off-ul sezonului trecut.

In urma cu 3 saptamani, Lucian Filip a implinit 30 de ani, prilej cu care managerul echipei, Mihai Stoica, i-a transmis un mesaj de incurajare pe o retea de socializare.

"Nu ma pricep la multe, mai ales sa editez poze, dar ma pricep sa evaluez calitatile unui fotbalist (uneori) si ale unui om (intotdeauna). Pustiul din stanga pentru mine e 10/10 la ambele. Azi face 30 ani. La multi ani cu multa sanatate, Lucian Filip, te asteptam cum te-am asteptat la returul cu Ajax!", a fost mesajul transmis de Mihai Stoica pe contul sau de Instagram.