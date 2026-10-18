Alex Dobre încinge spiritele cu un mesaj amenințător pentru FCSB înaintea derbiului

După un gol anulat în minutul 35 (Mohammed Kamara), giuleștenii au reușit în cele din urmă să marcheze în actul secund și să câștige meciul printr-o ”dublă” semnată de Alexandru Dobre (min. 61 penalti & min. 76).

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La finalul meciului, Alex Dobre a fost întrebat și despre FCSB și a evidențiat că la partida de sâmbăta viitoare giuleștenii speră să continue forma bună pe care o au de câteva runde bune.

”A fost un meci frumos, în care ne-am creat ocazii. Mă bucur că a ieșit cu victorie. Este important pentru moralul nostru, mă bucur că reușesc să fac meciuri bune, cel mai important e că faci un joc bun, că echipa câștigă. Mă bucur că avem un joc pozitiv și e a șasea victorie consecutivă.

Prefer să joc bine, să am meciuri bune, și să îmi ajut colegii pentru că golurile vor veni.

Îl așteptăm cu entuziasm, pentru asta ne pregătim, pentru meciuri de genul. Vom avea o săptămână intensă, la ora meciului să fim la cea mai bună formă mentală și fizică. Sper să ne impunem jocul. Da (n.r. dacă a șasea victorie din seria Rapidului va fi cu FCSB). Asta ne dorim”, a spus Dobre la flash-interviu.

Până la confruntarea cu echipa din Hunedoara, Dobre nu mai marcase de la sfârșitul lui august, când Rapid o întâlnea în ”Primvs Derby” pe Petrolul la Ploiești, pe ”Ilie Oană”. Fotbalistul înscria atunci în minutul 55.

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