La conferința de presă premergătoare jocului, Reghecampf le-a oferit două vești bune fanilor FCSB. Denis Drăguș și Aymen Boutoutaou, absenți de la ultimul joc din cauza problemelor medicale, se simt mult mai bine și ar putea juca la Voluntari.

Reghecampf: "Drăguș și Boutoutaou sunt bune. Totul e perfect cu RMN-ul lui Drăguș"

Reghecampf a anunțat că RMN-ul efectuat de Drăguș a arătat că "totul este perfect", astfel că noul căpitan de la FCSB ar putea prinde minute la Voluntari.

"Câteva știri pozitive. Denis este bine. Aymen, la fel, s-a antrenat ieri sută la sută cu echipa și este bine. Sperăm să-l putem folosi și la meciul de mâine. Am avut o săptămână bună, în care ne-am antrenat bine. Am pregătit meciul de mâine seară și sperăm ca rezultatul să fie pozitiv.

Aymen e mai bine, s-a antrenat foarte bine. Denis încă mai are o jenă foarte mică, dar s-a antrenat full cu echipa. Ieri a făcut un RMN și totul este perfect, deci sperăm să-l vedem cât mai curând pe teren", a spus Reghecampf.

Alexandru Stoian, OUT de la FC Voluntari - FCSB

În schimb, Reghecampf a anunțat că Alexandru Stoian a devenit indisponibil. Autorul golului decisiv din meciul cu Oțelul a fost diagnosticat cu COVID-19 și a fost scos din calcule pentru partida cu FC Voluntari.

"Stoian este accidentat, din păcate. A fost bolnav, a avut COVID, nu s-a antrenat. De abia ieri s-a antrenat, a început să alerge ușor. Mâine nu putem să jucăm cu el", a mai spus Reghecampf.