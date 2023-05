Cu o etapă înainte de final, FC Botoșani se află pe locul 12 cu 28 de puncte, fiind la trei lungimi în fața celor de la UTA Arad, prima poziție care duce la baraj. În ultima etapă a play-out-ului Superligii, formația dirijată de Flavius Stoican o va înfrunta acasă, în fața propriilor suporteri, pe CS Mioveni, ocupanta ultimului loc din campionat.

Valeriu Iftime, fără perdea: „FCSB câștigă campionatul!” Jucătorii care ar putea pleca de la FC Botoșani + Situația lui Mailat la echipă

Despre meciul cu CS Mioveni, Valeriu Iftime a precizat că un eșec e deosebit de periculos. În cazul în care UTA Arad câștigă în fața celor de la FCU Craiova, atunci FC Botoșani ar fi la egalitate de puncte cu „Bătrâna Doamnă” și ar putea să cadă pe loc de baraj.

„E greu să-i motivez în ultima etapă cu ultima clasată. Cumva, printr-un miracol mai putem crește cu un loc în clasament. Dar sper că Flavius are tot bagajul de motivație să-i poată struni pentru meciul ăsta. Meciul e acasă, ăsta trebuie tratat ca atare. Lumea rămâne cu ultimul meci în minte. Meciul ăsta numai așa se joacă: avem numai de pierdut! Dacă am pierdut, e nenorocire”, a precizat Iftime.

De asemenea, întrebat ce nu a mers bine la echipă, căci în ultimele patru etape FC Botoșani nu a obținut niciun rezultat pozitiv, Valeriu Iftime nu s-a ferit de un răspuns și a remarcat importanța lui Sebastian Mailat, locul 3 cu 14 reușite în topul golgheterilor, la club.

„Cred că nu ne creăm în fază de gol. Dacă nu am unul într-o zi fericită, cum a fost multă vreme Mailat, e o problemă. Mailat are jumătate de goluri marcate. Ceilalți nici nu au ratat, nici nu au marcat. Nu am avut o echipă care să construiască la mijlocul terenului. Echipa înseamnă număr 10, număr 8”, a continuat patronul.

Ar putea fi ultimul sezon al lui Sebastian Mailat la FC Botoșani

În vârstă de 25 de ani, Sebastian Mailat a făcut un sezon fantastic pentru FC Botoșani. A marcat de patru ori până acum în play-off și de 10 ori în sezonul regulat, iar șansele sunt cât se poate de sporite să părăsească echipa în cazul unei oferte bune și concrete.

„Până la finalul campionatului rămâne sigur! Până la finalul anului, nu știu. Depinde mult de ce vrea el și de ce oferte sunt. Există, dar nimic cert acum. Astăzi nu pot să spun că Mailat rămâne sigur sau pleacă sigur. Mai are un an și jumătate de contract cu mine, nu sunt disperat să stau acum. Am învățat că jucătorii pleacă atunci când au oferte”, a specificat finanțatorul.

Valeriu Iftime a lămurit și probabilitatea să-și mai transfere din jucători la FCSB. Știind bine situația, fiindcă FC Botoșani a cedat câțiva fotbaliști importanți la vicecampioana României, cum ar fi Malcom Edjouma, afaceristul a expus faptul că nu a discutat nimic, momentan, cu Gigi Becali, patronul „roș-albaștrilor”.

„Nu știu, nu pot să spun nimic. Nu am nicio discuție clară pe subiectul ăsta. Nici nu pot să spun că sunt dispus să dau unul dintre fundașii centrali pe care-i am. La ora actuală, singura discuție mai clară e despre Mailat și Dican. Dar nu despre FCSB e vorba!”, a spus Iftime.

Despre Flavius Stoican, antrenorul adus la începutul lui decembrie 2022 la echipă, care a obținut până acum o medie de 1.26 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de Transfermarkt, Valeriu Iftime a adăugat faptul că încă negociază în ceea ce privește păstrarea tehnicianului la club și în sezonul viitor.

„Am avut o discuție cu Flavius. Încă nu sunt lucrurile clare. Sunt niște discuții, mai negociem. Mi-aș dori foarte mult să am o echipă care joacă fotbal. Sigur, dacă joci fotbal, rezultatele vin în consecință”, a specificat Iftime.

Lupta la titlu: FCSB sau Farul?

În play-off, lupta la titlu e mai crâncenă ca niciodată în acest sezon. Cu două etape rămase până la încheierea actualei stagiuni, FCSB (46 de puncte) și Farul Constanța (47 de puncte) sunt superaproape una de cealaltă. Iar Valeriu Iftime, care în trecut a afirmat că echipa de la malul mării e favorită, și-a schimbat acum opinia și a spus că FCSB, dacă îi învinge pe băieții lui Gică Hagi în meciul direct, va lua campionatul.

„Favorită e Farul, da, dar după ultimele meciuri, eu cred că FCSB e mai talentată și mai plină de fotbaliști. Dar, foarte foarte important va fi cum vor trata meciurile. Foamea de trofee și cumva continuă drept nefericiții campionatului, de când CFR câștigă tot, cred că au o stare de spirit foarte ambițioasă. Cred că în meciul cu Farul, dacă FCSB câștigă, va câștiga și campionatul.

Cumva, e timpul lor. Au jucători valoroși. Echipa a jucat fotbal foarte bine, eu cred că a pierdut nedrept cu Rapid, după a câștigat tot. Vom vedea, acum, cu Farul. Meciul ăsta decide campioana. Care e mai bună, câștigă campionatul. Iar eu cred că FCSB va face asta!”, a încheiat Valeriu Iftime dialogul cu Sport.ro.

Cum arată clasamentul din play-off + programul ultimelor două etape

1. Farul Constanța - 47 de puncte: 4 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere

2. FCSB - 46 de puncte: 5 victorii, 2 egaluri, 1 înfrângere

3. CFR Cluj - 39 de puncte: 1 victorie, 4 egaluri, 3 înfrângeri

4. Universitatea Craiova - 37 de puncte: 2 victorii, 4 egaluri, 2 înfrângeri

5. Rapid București - 35 de puncte: 2 victorii, 3 egaluri, 3 înfrângeri

6. Sepsi OSK - 26 de puncte: 1 victorie, 2 egaluri, 5 înfrângeri

Etapa cu numărul 9 (penultima)

20 mai: Sepsi OSK - CFR Cluj (20:30)

21 mai: Farul Constanța - FCSB (21:00)

22 mai: Rapid București - Universitatea Craiova (20:30)

Etapa cu numărul 10 (ultima)

27 mai: CFR Cluj - Farul Constanța (N/A)

27 mai: FCSB - Rapid București (N/A)

27 mai: Universitatea Craiova - Sepsi OSK (N/A)