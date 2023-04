De când a fost „instalat” pe banca tehnică a botoșănenilor, antrenorul a bifat 14 partide. și a reușit să obțină, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt, o medie de 1.36 puncte pe meci.

Cum a comentat Valeriu Iftime situația lui Flavius Stoican la FC Botoșani

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a vorbit despre Flavius Stoican și a specificat faptul că nu are ce să-i reproșeze antrenorului român, până în clipa actuală.

De asemenea, dacă la începutul lui aprilie finanțatorului îi era frică de retrogradare, acum Iftime s-a mai liniștit și a evidențiat cele nouă puncte avans pe care la are FC Botoșani față de FC Argeș, ocupanta locului 15, care duce direct în eșalonul secund.

„Nu am ce să-i reproșez. La ce fotbaliști am avut din vară, sunt foarte mulțumit de scouting-ul nostru. Am un lot acum care nu cred că va retrograda. Avem și nouă puncte de FC Argeș!”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.

FC Botoșani, în această stagiune

Botoșănenii se află în acest moment pe locul trei în play-out-ul Superligii cu 23 de puncte. În consecință, formația dirijată de Flavius Stoican a înregistrat, în cele trei etape de play-out, două victorii și un rezultat de egalitate: 1-0 vs Chindia Târgoviște, 1-0 vs FC Argeș și 1-1 vs FC Hermannstadt.

În următoarea partidă, FC Botoșani se va duela cu UTA Arad în deplasare, pe arena „Francisc von Neuman”, vineri, 14 aprilie, de la ora 21:00. Ultima confruntare dintre cele două echipe s-a întâmplat în sezonul regulat, atunci când, atât în tur, cât și în retur, arădenii s-au impus cu 2-1, respectiv 3-1.