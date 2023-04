În utlimul meci al etapei cu numărul cinci din play-off, Rapid București a învins-o pe FCSB cu 1-0, grație reușitei lui Alexandru Albu din minutul 21, care l-a învins fără nicio problemă pe Ștefan Târnovanu în prima parte a partidei.

Valeriu Iftime, necruțător la adresa lui Kyros Vassaras: „Nu aș fi crezut! Am văzut declarații halucinante. Să nu spun jignitoare”

În startul jocului, mai exact în minutul patru, Răzvan Onea a avut o intrare deosebit de dură la Florinel Coman, iar arbitrul Horațiu Feșnic nu a arătat decât cartonașul galben. Mai mult, și președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras, a spus că decizia centralului a fost corectă.

Valeriu Iftime a vorbit pentru Sport.ro și a evidențiat faptul că la atacul lui Onea nu se impunea decât cartonașul roșu. Mai mult, finanțatorul lui FC Botoșani a specificat faptul că nu înțelege cum șeful arbitrilor a putut să ofere asemenea declarații în conferința-maraton pe care a susținut-o joi, 27 aprilie.

„Ați văzut discuțiile care s-au construit după meciul ăla. Am văzut declarații halucinante. Pur și simplu, impulsiv, să nu spun jignitor la adresa multora. Orice om normal din lumea asta analizează intensitatea atacului la Onea.

O asemenea intrare, la oricare fotbalist, poate genera un accident foarte, foarte grav. Ăla era roșu din orice punct de vedere și niciodată nu aș fi crezut că cineva vine să explice, ca șef al arbitrilor, că a fost galben.

Dacă Florinel Coman aude explicația asta... Dacă cineva spune că poți intra ca Onea și nu primești roșu, atunci înseamnă că orice fotbalist care intră pe teren este supus acestui lucru. El poate să vină cu viteză și poate să vadă doar galben.

Pur și simplu nu am văzut un om, doar pe cei de la Rapid, să spună că nu a fost roșu!”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.

Ce salariu are Vassaras în fruntea CCA

Fostul mare arbitru român, Ion Crăciunescu, a dezvăluit în trecut ce salariu are grecul din Salonic, Kyros Vassaras, în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

„Kyros Vassaras câștigă 8.500 de euro net pe lună plus cheltuieli de transport plus masă plus cazare. Nicio țară din lume nu are preșdedinte un străin la Comisia Centrală a Arbitrilor, instructori au mai fost, cazul lui Collina în Ucraina.

Spuneți-mi un nume lansat de el de când conduce Comisia Centrală a Arbitrilor. Nu există în istoria arbitrajului românesc un președinte care să nu fi lăsat ceva în urma lui, mereu s-au descoperit niște arbitri talentați, acum nu e niciunul”, a declarat în urmă cu ceva timp Ion Crăciunescu la Realitatea TV.