În acest moment, Andrea Compagno (FCSB) se află pe primul loc în topul golgheterilor din Superliga cu 17 goluri. Pe locul doi se situează Marko Dugandzic (Rapid București) cu 16 reușite, iar podiumul e completat de Sebastian Mailat cu 12 goluri.

„Îl depășește Mailat pe Compagno în topul golgheterilor?” Valeriu Iftime a oferit răspunsul

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a vorbit despre Sebastian Mailat și a evidențiat faptul că fotbalistul apare întotdeauna la momentul oportun și reușește să marcheze aproape meci de meci.

„(n.r. îl depășește Mailat pe Compagno în topul golgheterilor?) Mailat are mai puține meciuri decât Compagno, mi se pare. Dar, să vedem. Deocamdată, e golgheterul nostru. Are o formă foarte bună. El a avut o ocazie, un gol. Meciul anterior, la fel. E acolo, unde trebuie. Mailat e la fiecare meci unde trebuie”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.

De când se află la FC Botoșani, Sebastian Mailat a bifat 50 de apariții, a reușit să marcheze de 14 ori și să paseze decisiv în cinci situații, în aproximativ 3.500 de minute petrecute în echipamentul clubului patronat de Iftime.

FC Botoșani, în această stagiune

Botoșănenii se află în acest moment pe locul trei în play-out-ul Superligii cu 23 de puncte. În consecință, formația dirijată de Flavius Stoican a înregistrat, în cele trei etape de play-out, două victorii și un rezultat de egalitate: 1-0 vs Chindia Târgoviște, 1-0 vs FC Argeș și 1-1 vs FC Hermannstadt.

În următoarea partidă, FC Botoșani se va duela cu UTA Arad în deplasare, pe arena „Francisc von Neuman”, vineri, 14 aprilie, de la ora 21:00. Ultima confruntare dintre cele două echipe s-a întâmplat în sezonul regulat, atunci când, atât în tur, cât și în retur, arădenii s-au impus cu 2-1, respectiv 3-1.