Botoșănenii se situează la un singur punct distanță de FCU Craiova (locul șapte, 27 de puncte) și de Petrolul Ploiești (locul opt, 27 de puncte), în clasamentul din partea a doua a campionatului.

„Sunt prime dacă o să câștigați play-out-ul?” Răspunsul lui Valeriu Iftime

Întrebat dacă există prime în cazul în care FC Botoșani va reuși să câștige play-out-ul, Valeriu Iftime nu a stat pe gânduri și a evidențiat că există tot felul de prime și că, în esență, ăsta ar fi obiectivul echipei.

„Sunt tot felul de prime dacă Botoșaniul câștigă locurile șapte-opt! Cam asta e ideea noastră de bază și de aici am pornit. Mă gândeam într-o zi, ce rost are să fii în play-out și toată lumea să vrea să facă puncte cu tine?”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.

În următoarea partidă, FC Botoșani se va duela cu FCU Craiova sâmbătă, 22 aprilie, de la ora 17:30. Ultima confruntare dintre cele două echipe s-a întâmplat în sezonul regulat, atunci când formația lui Flavius Stoican a pierdut pe „Ion Oblemenco”, scor 0-1.

Cum a comentat Valeriu Iftime situația lui Flavius Stoican la FC Botoșani

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a vorbit despre Flavius Stoican și a specificat faptul că nu are ce să-i reproșeze antrenorului român, până în clipa actuală.

„Nu am ce să-i reproșez. La ce fotbaliști am avut din vară, sunt foarte mulțumit de scouting-ul nostru. Am un lot acum care nu cred că va retrograda”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.