În sezonul regulat, arădenii s-au impus de două ori în fața botoșănenilor. În tur, UTA a reușit să o învingă pe FC Botoșani în deplasare cu 2-1, în timp ce în retur, acasă, a câștigat cu 3-1.

Valeriu Iftime, categoric înainte de UTA Arad - FC Botoșani: „Dacă se întâmplă asta, o să am un Paște frumos!”

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a vorbit înainte de meciul de pe „Francisc von Neuman” și a evidențiat faptul că, în cazul în care echipa sa va învinge, atunci va avea un Paște cât se poate de fericit!

„Nu. Dacă bat pe Arad o să am un Paște frumos. Ar fi un Paște cu toate incredientele. Și mă gândesc la locul șapte-opt”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.

FC Botoșani nu a mai câștigat împotriva UTA-ei din 2022. Formația dirijată atunci de Mihai Ciobanu i-a învins pe arădeni în martie cu 1-0, grație reușitei lui Jaja Silva din startul meciului (minutul șapte).

FC Botoșani, în această stagiune

Botoșănenii se află în acest moment pe locul trei în play-out-ul Superligii cu 23 de puncte. În consecință, formația dirijată de Flavius Stoican a înregistrat, în cele trei etape de play-out, două victorii și un rezultat de egalitate: 1-0 vs Chindia Târgoviște, 1-0 vs FC Argeș și 1-1 vs FC Hermannstadt.

În următoarea partidă, FC Botoșani se va duela cu UTA Arad în deplasare, pe arena „Francisc von Neuman”, vineri, 14 aprilie, de la ora 21:00. Ultima confruntare dintre cele două echipe s-a întâmplat în sezonul regulat, atunci când, atât în tur, cât și în retur, arădenii s-au impus cu 2-1, respectiv 3-1.