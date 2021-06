Va disparea Astra de pe harta fotbalului romanesc?! Ce le-a transmis Ioan Niculae angajatiilor

Patronul a transmis un mesaj de ultim moment pentru oamenii din club.

Dupa ce in presa s-a vorbit despre faptul ca Ioan Niculae nu mai vrea sa continue la Astra si cauta alta echipa la care sa bage bani, Dinamo fiind o varianta despre care s-a vorbit intr-un mod apasat, insa se pare ca planurile milionarului nu sunt tocmai clare, cel putin pentru un moment.

Mesajul pentru angajatii clubului giurgiuvean care au fost total debusolati in ultimul timp, nestiind ce se va intampla in viitor a fost de a nu renunta la niciun contract si sa continue activitatea. Cat despre subiectul desfiintarii, acesta a spus ca o decizia va fi luata dupa ieserea sa din penitenciar, anunta Fanatik.

Niculae (66 de ani) a executat deja o treime din pedeapsa, daca se iau in calcul si zilele petrecute dupa gratii in urma primei condamnari. Patronul Astrei Giurgiu a executat deja 600 de zile de inchisoare, iar eliberarea sa va fi luata in discutie la inceputul saptamanii viitoare, la Comisia de liberari conditionate din cadrul penitenciarului Rahova, noteaza G4media.