Asta este anuntul momentului! Ioan Niculae, pe punctul de a fuziona Astra cu un club din playoff! Primarul incearca sa il convinga pe omul de afaceri

Astra Giurgiu si Academica Clinceni ar putea fuziona din sezonul viitor.

Academica Clinceni a fost surpriza acestui sezon de Liga 1. Elevii lui Ilie Poenaru au obtinut o calificare istorica in playoff si au terminat campionatul pe locul 5. Cu toate acestea, situatia financiara a clubului ilfovean este inca incerta. Primarul Clinceniului, Adrian Budeanu a declarat ca echipa de fotbal nu este finantata de autoritatile locale, traind doar din banii veniti de la drepturile tv si sponsori.

"Ne este foarte greu, daca nu imposibil. Bugetul echipei este asigurat din drepturile tv, plus 100 000 de euro din sponsorizari. Astia sunt toti banii. In aceste conditii, datoriile se strang. La Consiuliul Local nu sunt posibilitați, iar de la Consiliul Judetean asteptam. Ne-am adresat Consiliului Judetean Ilfov si speram sa fim sprijiniti", a precizat Adrian Budeanu pentru playsport.

Primarul localitatii din Ilfov incearca, in acest moment, sa caute parteneri de afaceri care sa ii ofere o situatie financiara stabilia Academicii. Astfel, Adrian Budeanu l-a contactat pe Ioan Niculae, care ar fi dispus sa accepte o fuzine intre Astra si Academica Clinceni, avand in vedere ca clubul sau a retrogradat in acest an.

"Cautam persoane care vor sa investeasca, sa ne asociem, insa sunt greu de gasit. Avem trei sau patru contacte in acest sens, printre care si posibilitatea de a fuziona cu Astra. Au fost unele discutii în acest sens, este o varianta, insa, pana in acest moment, nu vorbim de ceva concret", a dezvaluit Adrian Budeanu.

Potrivit aceleiasi surse, primarul incearca sa il ademeneasca pe Ioan Niculae cu planul unui nou stadion in Ilfov, care va avea o capacitate de 8 000 de locuri. De asemenea, Adrian Budeanu doreste sa investeasca si in centrele de copii si juniori in mai multe sporturi, nu doar fotbal, 20 000 de viitori atleti urmand sa beneficieze de noile facilitati.

"Avem in plan un stadion de 8 000 de locuri si, in acest sens, am inaintat solicitarea celor de la Compania Nationala de Investitii. E vorba de un stadion pentru Ilfov, nu exclusiv pentru Clinceni. Exista si un plan pe care l-am discutat cu mai mulți primari, prin care sa facem un singur club in Ilfov, Academica Ilfov. E adevarat, aici intervine si orgoliul unora sau altora, insa cred ca ar fi fantastic sa ne unim in acest demers. Un club in care sa avem toate sporturile, iar peste 20.000 de copii ar beneficia, ar fi uluitor, cu sectii in toate localitatile din Ilfov. Peste tot sa avem grupe sportive de copii si juniori", a declarat primarul Clinceniului.