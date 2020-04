"Va da Becali cu suruburile in cap!" Atac fara precedent al Anamariei Prodan! Sexy impresara de de pamant cu LPF! De ce la a pornit totul

Anamaria Prodan a lansat un atac fara precedent la adresa LPF.

Impresara Anamaria Prodan a lansat un atac dur la adrea celor de la LPF dupa ultima circulara primita. In circulara primita de la LPF se explica cum ar trebuie sa procedeze cluburile din Liga 1 cu jucatorii pentru a nu le suspenda contractele in aceasta perioada de pandemie.

"Ca ar fi gresit ca doar o parte din jucatorii aflati sub contract cu clubul sa intre in somaj tehnic si o alta parte. Pai cei care au renuntat la 6 luni la jumatate din salariu/lunar au pierdut mai putin credeti? Daca erau interesati sa faca lumina in fotbal, cei de la LPF puteau sa socoteasca cat au pierdut cei ce si-au injumtatit salariile si cat au pierdut cei ce au fost bagati in somaj tehnic. Asta asa pentru cultura lor generala caci nu intereseaza pe nimeni. Totusi, daca vom calcula vom vedea ca doua luni de somaj genereaza pierderi mai mici decat reducerea salariilor o perioada de 6 luni. Cei de la LPF vorbesc numai prostii. De parcă un club ca FCSB, de exemplu, ar fi bagat 5 jucători în șomaj și restul rămâneau așa, rămâneau să incaseze integral drepturile contractuale.

Ce sa faca un club cu un jucator ca Harlem Gnohere (dau exemplu FCSB că este la îndemâna) dacă el nu a vrut să negocieze cu clubul, în condițiile în care toți ceilalți au negociat și au acceptat reducerea salariilor? Gnohere nu a vrut să primească doar jumătate din salariu! Atunci clubul a activat ce avea la îndemâna / șomaj tehnic. E aceeași poveste fără sfârșit! Este vorba că avem nevoie de oameni pregătiți să-i ajute pe ceilalți. Dar avem noi în momentul ăsta așa ceva? Cei de la LPF au vazut o circulara FIFA… asa ! Cine o intelege dintre cei de la LPF? Normal era sa o inteleaga si sa o explice cluburilor de fotbal. Ca doar de asta au fost alesi! Ca sunt cei mai destepti dintre cei destepti!

Mama mea! Hai sa vedem cum interpreteaza ei, acesti destepti circulara si ce au inteles ei din asta! O bazaconie au ineles. Dar de unde nu este, nici Dumenzeu nu cere!

Baa! Alo, incompetenta! Va da Gigi Becali cu suruburile in cap, ca el va invata, dar voi nu intelegeti. Si cata vreme se aplica legislatia nationala, cum sa decizi la fotbal altfel ca in societate? Baga firmele si statul unii angajați in șomaj tehnic si pe altii nu! Iar la fotbal trebuie ori bagati toti, ori deloc, ca vor desteptii aștia. Asta nu ar mai fi discriminare. Ne doare caputul! Cata prostie poate zace in caputul lor?", este mesajul transmis de Anamaria Prodan pe retelele de socializare.