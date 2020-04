BREAKING NEWS: Scrisoarea OFICIALA trimisa de LPF dupa anuntul ca Liga 1 s-ar putea muta in TURCIA! Anunt de ultima ora

Liga explica in ce conditii s-ar putea relua Liga 1 pe pamant strain!

Intr-o scrisoare oficiala trimisa cluburilor si publicata de Fanatik, LPF explica in ce conditii ar putea muta meciurile ramase in Antalya. LPF prezinta pozitia FIFA, citand statutul federatiei mondiale. Pentru ca Liga 1 sa se poata disputa in Turcia, este nevoie de un acord total intre FIFA, UEFA, Federatia Turca, FRF si membrii LPF, precum si intre LPF si detinatorul drepturilor TV.

"Impedimentele juridice pot fi depasite daca se obtine acordul FIFA si UEFA si daca se incheie un acord pentru desfasurarea restului etapelor din Liga 1 intre FRF, Federatia Turca si LPF (+acorduri unilaterale din partea tuturor membrilor LPF), iar in acelasi timp unul intre LPF si partenerul media", scrie LPF in scrisoarea inaintata cluburilor.

Sursa: Fanatik